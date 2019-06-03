Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили

Volvo анонсировала программу подписки Care by Volvo два года назад. Она действует как в США, так и в Европе. В Германии для аренды доступен весь модельный ряд марки, а XC60 можно заказать за 649 евро в месяц (47,3 тысячи рублей по текущему курсу). На американском рынке доступны только S60 и XC40. Седан стоит минимум 750 долларов в месяц (49 тысяч рублей), а кроссовер – 743 доллара (48,5 тысячи рублей).