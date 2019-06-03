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16:50

Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили

Через него можно арендовать XC60 за 59 500 рублей в месяц

Компания Volvo стала первым автопроизводителем, который запустил в России фирменный сервис подписки на автомобили. Первое время пользователям будет доступен только Volvo XC60 в комплектации Inscription, за который ежемесячно нужно будет платить 59 500 рублей.
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Клиенты сервиса Volvo Car Drive смогут оформить подписку максимальным сроком на один год с ограничением пробега до 30 тысяч километров. В сумму ежемесячных платежей войдет регулярное техобслуживание, сезонная замена колёс и их хранение, услуги Pick Up & Delivery (автомобиль заберут на ТО и вернут обратно без участия клиента) и помощь на дорогах Volvo Assistance. Вдобавок предусмотрена обработка и автоматическое списание штрафов за нарушение ПДД и отдельная служба поддержки. Подписчику Volvo Car Drive нужно будет только оплачивать парковки, мыть и заправлять автомобиль.

В рамках сервиса Volvo Car Drive действует территориальное ограничение на использование автомобилей — только в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

Первое время в парке сервиса будут лишь кроссоверы Volvo XC60 в комплектации Inscription. Машины оснащены 249-сильным бензиновым двигателем, восьмидиапазонным «автоматом», медиакомплексом Sensus с 9-дюймовым сенсорным дисплеем и комплексом безопасности City Safety.

Volvo анонсировала программу подписки Care by Volvo два года назад. Она действует как в США, так и в Европе. В Германии для аренды доступен весь модельный ряд марки, а XC60 можно заказать за 649 евро в месяц (47,3 тысячи рублей по текущему курсу). На американском рынке доступны только S60 и XC40. Седан стоит минимум 750 долларов в месяц (49 тысяч рублей), а кроссовер – 743 доллара (48,5 тысячи рублей).

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