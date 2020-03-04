Видео: машину сбросили на самый крепкий в мире батут

Просто сбросить машину можно на любой батут, но автор хотел, чтобы она отскочила, а не пробила полотно насквозь. Вместе с друзьями Робер спроектировал батут, в центре которого находится толстый кевларовый мат. Он соединен со стальной рамой 144 пружинами, каждая из которых может выдерживать более 200 килограммов.

Затем чертежи и схемы были отправлены в Австралию другому блогеру. Он «специализируется» на съемке роликов того, как он сбрасывает разные предметы с большой высоты.