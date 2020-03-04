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4 марта, 13:54

Видео: машину сбросили на самый крепкий в мире батут

Батут почти не пострадал при падении

Анастасия Дубина
Блогер и автор YouTube-канала про науку Марк Робер спроектировал самый крепкий батут в мире, а затем сбросил на него настоящий автомобиль.

Просто сбросить машину можно на любой батут, но автор хотел, чтобы она отскочила, а не пробила полотно насквозь. Вместе с друзьями Робер спроектировал батут, в центре которого находится толстый кевларовый мат. Он соединен со стальной рамой 144 пружинами, каждая из которых может выдерживать более 200 килограммов.

Затем чертежи и схемы были отправлены в Австралию другому блогеру. Он «специализируется» на съемке роликов того, как он сбрасывает разные предметы с большой высоты.

В итоге батут был построен, и два блогера объединились, чтобы провести первый тест-драйв. На батут сбрасывали арбузы и шары для боулинга, а апогеем этого эксперимента стал сброс лодки и автомобиля.

Источник: YouTube/Mark Rober