Жительница Канады случайно угнала Infiniti с парковки супермаркета

Пульс

Женщина две недели ездила на чужой машине, не замечая этого

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11 июля 2018

Жительница Канады случайно угнала кроссовер Infiniti с парковки супермаркета Wallmart. Обнаружить это удалось спустя две недели, когда она попыталась вернуть автомобиль в компанию по прокату машин, откуда ранее уехала на седане Nissan Sentra. Об этом сообщает The Guardian.

[Угонщики, совершавшие самые нелепые попытки угнать автомобиль](https://motor.ru/selector/crazyautougon.htm)

Угонщики, совершавшие самые нелепые попытки угнать автомобиль

Пообщавшись с «угонщицей», полицейские выяснили, что женщина на парковке попросту перепутала машины. Ей даже удалось завести Infiniti, потому что владелец оставил в салоне электронный ключ. Две недели она ездила на кроссовере по своим делам, не замечая, что это другой автомобиль.

Все это время арендованный Nissan Sentra простоял там, где его припарковали, а владелец Infiniti уже успел заявить об угоне. После выяснения обстоятельств, полицейские решили не возбуждать дело в отношении женщины, так как сочли, что в ее действиях не было злого умысла.

Аналогичное происшествие произошло с жительницей Портленда Эрин Хатци в 2016 году. Ее Subaru Impreza забрала с парковки неизвестная женщина, перепутав с такой же машиной, принадлежащей подруге.

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