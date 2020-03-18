Производство автомобилей в России резко сократилось

Производство грузовых автомобилей за первые два месяца также сократилось. За этот период было выпущено 14,1 тысячи грузовиков, что на 13,7 процента меньше, чем в январе-феврале прошлого года. На 10,5 процента упали объемы производства автобусов массой до пяти тонн. Начиная с нового года с конвейеров российских заводов сошло 212 тысяч легковушек, что на 14,1 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом объем производства средних и больших автобусов, предназначенных для муниципальных работ, вырос на 45,1 процента. За последние два месяца с конвейера сошло 1,9 тысячи автобусов массой от пяти тонн.