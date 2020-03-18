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14:25

Производство автомобилей в России резко сократилось

Выпуск легковых машин в феврале упал на 12 процентов, грузовиков — на 13,7 процента

Анастасия Дубина
По сообщениям Росстата, в России по-прежнему наблюдается сокращение объемов производства автомобилей. Так, в феврале все российские автозаводы выпустили 117,9 тысячи легковых автомобилей, что на 12 процентов меньше, чем в последний зимний месяц предыдущего года.

Производство грузовых автомобилей за первые два месяца также сократилось. За этот период было выпущено 14,1 тысячи грузовиков, что на 13,7 процента меньше, чем в январе-феврале прошлого года. На 10,5 процента упали объемы производства автобусов массой до пяти тонн. Начиная с нового года с конвейеров российских заводов сошло 212 тысяч легковушек, что на 14,1 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом объем производства средних и больших автобусов, предназначенных для муниципальных работ, вырос на 45,1 процента. За последние два месяца с конвейера сошло 1,9 тысячи автобусов массой от пяти тонн.

Также в первые два месяца нового года сократились объемы выпуска двигателей для автотранспортных средств, поставляемых на вторичный рынок или за рубеж. Их производство в январе-феврале составило 41,8 тысячи экземпляров, что на 9,5 процента меньше аналогичного показателя 2019 года.

Помимо этого, в январе-февраля на 92,2 процента уменьшилось количество выпускаемых кузовов — их объем составил 3,3 тысячи экземпляров.

Источник: Росстат