Пикапу Mercedes-Benz X-Class добавили детали от «Майбаха»

Ателье Carlex Design представило роскошную версию Mercedes-Benz X-Class под названием Yachting Edition. Пикап получил новые кузовные элементы из углепластика, а также детали от кабриолета Mercedes-Maybach S650.

Для Mercedes-Benz X-Class специалисты Carlex разработали карбоновый боди-кит, состоящий из 15 компонентов. В него вошли: передний бампер, накладка на капот, задний бампер, спойлер, колесные арки и рамки задних фонарей.

Салон пикапа полностью перешили, используя кожу Nappa Porzellan (она применяется для отделки салона последний моделей Mercedes-Maybach), алькантару и экзотические породы дерева. Помимо этого, на X-Class установки колесные диски и решетку радиатора от Mercedes-Maybach S650, а кузов машины выкрасили в сочетание светло-кремового и шоколадно-коричневого цвета.

Mercedes-Benz X-Class Yachting Edition выпустят ограниченным тиражом. Ориентировочная цена машины составит 105 тысяч евро (7,7 миллиона рублей).

Ранее Carlex Design продемонстрировал внедорожную и «городскую» версию Mercedes-Benz X-Class. В зависимости от исполнения, пикап укомплектовали заниженной подвеской, дополнительной защитой моторного отсека, лебедкой и сиденьями Recaro.