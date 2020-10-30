Организаторов побега экс-главы Renault не сдадут японской полиции

Карлос Гон был арестован токийской прокуратурой в 2018 году – ему предъявили обвинения в злоупотреблении доверием, фальсификации финансовых отчетов о доходах и мошенничестве. Некоторое время бывший топ-менеджер провёл в тюрьме, после чего его перевели под домашний арест. В конце 2019 года Гон сбежал из Японии в Ливан, где находится до сих пор.

По версии японских властей, Майкл и Питер Тейлоры, бывшие солдаты американского спецназа, получили от Гона 1,3 миллиона долларов за организацию побега. Якобы, они спрятали его в чёрной коробке из-под музыкального инструмента и доставили на частный самолёт, который вылетел из Токио в Ливан. Эта страна была выбрана потому, что у Карлоса Гона, уроженца Бразилии, ливанские корни и он рос в Бейруте, а также имеет ливанское гражданство (помимо бразильского и французского).

Обоих Тейлоров, отца и сына, арестовали в США в мае 2020 года. В конце октября Госдепартамент США утвердил решение выдать бывших «зеленых беретов» японским властям, однако адвокатам обвиняемых удалось отсрочить экстрадицию. В дальнейшем они рассчитывают добиться пересмотра решения об отправке Тейлоров в Японию. Защитники настаивают на том, что в японском законодательстве нет статьи за помощь в побеге из-под домашнего ареста.

Сам Карлос Гон заявляет, что бежал «не от правосудия, а от несправедливости и политического преследования». Он отрицает свою вину и заявляет, что дело против него инициировали сотрудники Nissan, в том числе тогдашний гендиректор компании Хирото Сайкава и другие бывшие и нынешние японские менеджеры.