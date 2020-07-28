28 июля, 13:34

Старый Chevrolet Tracker скрестили с самолётом

Единственный в своём роде «кароплан» продают на eBay

© ebay.com
Лиза Будрина
На eBay продаётся необычное транспортное средство: «кароплан» (от английских слов car – автомобиль, и plane – самолёт), построенный на основе внедорожника Chevrolet Tracker 1999 года и самолёта Cirrus SR22 2003 года. Продавец уверяет, что машина существует в единственном экземпляре.

Передняя часть «кароплана» повторяет старый Tracker исключение составляют только самолётный винт с подпиленными лопастями, прикрепленный к радиаторной решётке, и наружные зеркала, вынесенные на капот. Двери только две, и они открываются вверх, как у Cirrus, а в салоне могут разместиться три человека, включая водителя. Кресла оборудованы ремнями безопасности.

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Фото: ebay.com

Вместо привычной кормы установлена хвостовая часть Cirrus SR22, однако горизонтальный стабилизатор чуть подпилили, по всей видимости, чтобы сделать «кароплан» компактнее. Крылья отсутствуют, а колёса обычные, так что транспортное средство годится исключительно для передвижения по дорогам.

В объявлении не уточняется, какой установкой оснащён «кароплан» проминается только четырехцилиндровый агрегат. Можно предположить, что в движение его приводит стандартны двигатель от Tracker: это может быть 1,6-или 2,0-литровый мотор мощностью 97 либо 127 лошадиных сил соответственно.

Автомобиль скрестили с самолетом в 2018 году. С тех пор уникальная реплика сменила семь владельцев и проехала чуть больше восьми тысяч километров. Пока ставка на «кароплан» составляет 9,7 тысячи долларов (около 700 тысяч рублей), однако торги завершатся только в четверг, 30 июля.

Источник: eBay