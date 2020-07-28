Старый Chevrolet Tracker скрестили с самолётом

Вместо привычной кормы установлена хвостовая часть Cirrus SR22, однако горизонтальный стабилизатор чуть подпилили, по всей видимости, чтобы сделать «кароплан» компактнее. Крылья отсутствуют, а колёса – обычные, так что транспортное средство годится исключительно для передвижения по дорогам.

В объявлении не уточняется, какой установкой оснащён «кароплан» – проминается только четырехцилиндровый агрегат. Можно предположить, что в движение его приводит стандартны двигатель от Tracker: это может быть 1,6-или 2,0-литровый мотор мощностью 97 либо 127 лошадиных сил соответственно.