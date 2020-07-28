Старый Chevrolet Tracker скрестили с самолётом

Передняя часть «кароплана» повторяет старый Tracker – исключение составляют только самолётный винт с подпиленными лопастями, прикрепленный к радиаторной решётке, и наружные зеркала, вынесенные на капот. Двери только две, и они открываются вверх, как у Cirrus, а в салоне могут разместиться три человека, включая водителя. Кресла оборудованы ремнями безопасности.
Фото: ebay.com
Вместо привычной кормы установлена хвостовая часть Cirrus SR22, однако горизонтальный стабилизатор чуть подпилили, по всей видимости, чтобы сделать «кароплан» компактнее. Крылья отсутствуют, а колёса – обычные, так что транспортное средство годится исключительно для передвижения по дорогам.
В объявлении не уточняется, какой установкой оснащён «кароплан» – проминается только четырехцилиндровый агрегат. Можно предположить, что в движение его приводит стандартны двигатель от Tracker: это может быть 1,6-или 2,0-литровый мотор мощностью 97 либо 127 лошадиных сил соответственно.
Автомобиль скрестили с самолетом в 2018 году. С тех пор уникальная реплика сменила семь владельцев и проехала чуть больше восьми тысяч километров. Пока ставка на «кароплан» составляет 9,7 тысячи долларов (около 700 тысяч рублей), однако торги завершатся только в четверг, 30 июля.