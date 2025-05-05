Какие автомобили подорожали, а какие подешевели к маю: список

Какие автомобили подорожали, а какие подешевели к маю: списокЗа вторую половину апреля цены изменились у пяти марок, официально представленных на российском рынке
Livan снизил цены на X3 Pro на 230 тысяч, или 12,2 процента, и в начале мая кроссовер можно купить за 1 659 900 рублей. «Старший» X6 Pro подешевел на 595,9 тысячи, до 2 034 000 – 2 144 000 рублей, то есть более чем на 20 процентов. Седан S6 Pro потерял в цене сильнее всех — 675,9 тысячи (минус 25,6 – 26,5 процента), его актуальная стоимость — от 1 874 000 до 1 964 000 рублей.
Марка SWM, которая производит автомобили на калининградском «Автоторе», опустила рекомендованные цены на кроссовер G05 Pro на 78 – 155 тысяч рублей: сейчас он стоит 1 804 000 до 1 914 000 рублей. До 1 754 500 – 1 952 500 рублей подешевел и G01 (минус 78 – 155 тысяч). На 122 – 155 тысяч снизили и стоимость G01F.
КамАЗ, как уже отмечалось, опустил цены на легкий коммерческий автомобиль «Компас 5» — в зависимости от версии он подешевел на 97,7 – 860 тысяч рублей и теперь стоит от 3 190 000 до 4 140 000 рублей.
Exeed скорректировала в сторону снижения цены на модель LX в версиях Urban на 70 тысяч и Premium AWD на 100 тысяч, при этом исполнение Business подорожало на 250 тысяч. Что же касается Chery, то она опустила цены только на машины 2024 года выпуска, а именно на Tiggo 8 Pro Max (минус 150 – 250 тысяч рублей) и Tiggo 9 (минус 200 тысяч).