Какие автомобили подорожали, а какие подешевели к маю: список

Марка SWM, которая производит автомобили на калининградском «Автоторе», опустила рекомендованные цены на кроссовер G05 Pro на 78 – 155 тысяч рублей: сейчас он стоит 1 804 000 до 1 914 000 рублей. До 1 754 500 – 1 952 500 рублей подешевел и G01 (минус 78 – 155 тысяч). На 122 – 155 тысяч снизили и стоимость G01F.

КамАЗ, как уже отмечалось, опустил цены на легкий коммерческий автомобиль «Компас 5» — в зависимости от версии он подешевел на 97,7 – 860 тысяч рублей и теперь стоит от 3 190 000 до 4 140 000 рублей.