Заводы перезапущены: производство автомобилей в России выросло в три раза

Если сравнивать показатели июня 2023 года с маем, то в начале лета объемы сборки незначительно сократились — на 0,6 процента.

В июне было перезапущено производство автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге — теперь там собирают китайские кроссоверы FAW Bestune T77 под видом Lada X-Cross 5. Параллельно калининградский «Автотор», который выпускает автомобили китайских марок Kaiyi, SWM и BAIC, осваивает сборку новых моделей и намеревается до конца года увеличить количество производственных партнеров с трех до пяти.