Заводы перезапущены: производство автомобилей в России выросло в три раза

Заводы перезапущены: производство автомобилей в России выросло в три разаПо итогам июня российские автозаводы выпустили 42 тысячи автомобилей
В июне российские автозаводы выпустили в три раза больше машин, чем годом ранее. По данным Росстата, в первый летний месяц с конвейеров сошли 42 тысячи автомобилей, что в три раза больше, чем в июне 2022-го. Стоит отметить, что столь резкий рост объясняется низкой базой прошлого года, так как к июню прошлого года многие автозаводы в стране были остановлены из-за проблем с поставками комплектующих. За первую половину 2023 года объемы производства легковых машин достигли отметки в 197 тысяч штук — на 29,9 процента меньше результата за тот же период 2022-го.
Как сообщает «Интерфакс», производственные показатели российского автопрома демонстрируют существенный рост год к году в каждом месяце второго квартала, и это обусловлено низкой базой прошлого года. Из ранее опубликованных данных Росстата следует, что в 2022 году за апрель, май и июнь в стране было произведено 19,9 тысячи, 3,7 тысячи и 13,4 тысячи легковушек соответственно. В этом году за те же месяцы с конвейеров сошло 26,4 тысячи, 42,6 тысячи и 42 тысячи машин. Таким образом, во втором квартале производство легковых автомобилей выросло втрое, до 111 тысячи штук.
Если сравнивать показатели июня 2023 года с маем, то в начале лета объемы сборки незначительно сократились — на 0,6 процента.
В июне было перезапущено производство автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге — теперь там собирают китайские кроссоверы FAW Bestune T77 под видом Lada X-Cross 5. Параллельно калининградский «Автотор», который выпускает автомобили китайских марок Kaiyi, SWM и BAIC, осваивает сборку новых моделей и намеревается до конца года увеличить количество производственных партнеров с трех до пяти.
«Москвич» до конца этого лета наладит выпуск третьей модели, лифтбека «Москвич 6» (китайский JAC Sehol A5 Plus), а на площадке «Соллерс» на Дальнем Востоке, где раньше собирали Madza, уже запустили производство китайских пикапов JAC T6 под собственным брендом Sollers.
В течение второй половины нынешнего года к работе вернется бывший завод Volkswagen в Калужской области, который теперь принадлежит холдингу «Авилон», а также подмосковная производственная площадка «Автодома», ранее принадлежавшая Mercedes-Benz.