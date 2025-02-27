Цифра дня: сколько новых автомобилей продали во всем мире в начале 2025 года

Цифра дня: сколько новых автомобилей продали во всем мире в начале 2025 годаМировым лидером по объемам продаж машин остается Китай
Китайцы в начале года приобрели 1 963 464 машины, что на 1,4 процента меньше показателя января 2024-го. Продажи новых автомобилей в Соединенных Штатах Америки в январе составили 1 108 924 штуки, и это на 4,5 процента больше, чем год назад. Рынки стран Западной Европы показали суммарный результат в 1 008 694 проданных автомобиля, и это на 3,2 процента меньше, чем в январе 2024-го. Ну а продажи автомобилей в Восточной Европе в начале года сократились на 2,9 процента, до 288 524 единиц.
В Южной Америке за месяц продали 225 619 новых автомобилей, и это соответствует росту на 22,3 процента по сравнению с январем 2024 года. Среди крупнейших мировых авторынков также упоминаются Япония (372 441 шт.; +11,9 процента), Канада (111 838 шт.; +0,2 процента) и Южная Корея (104 042 шт.; -9,3 процента).
Если же говорить о показателях 2024 года, то в целом по всему миру было реализовано около 88,6 миллиона новых автомобилей. Это на 2,1 процента больше результата 2023 года. Более 25 миллионов продали в Китае, в США — почти 16 миллионов, а в Западной Европе — более 13 миллионов.
Звание мирового лидера по объемам продаж в ушедшем году сохранила за собой Toyota, которая вместе со своими дочерними компаниями реализовала 10,8 миллиона автомобилей по всему миру. Это не рекорд: по сравнению с 2023-м продажи просели на 3,7 процента, что обусловлено в том числе резким спадом спроса на родине. На втором месте расположилась Volkswagen Group, а на третьем — Hyundai.