Цифра дня: сколько новых автомобилей продали во всем мире в начале 2025 года

В Южной Америке за месяц продали 225 619 новых автомобилей, и это соответствует росту на 22,3 процента по сравнению с январем 2024 года. Среди крупнейших мировых авторынков также упоминаются Япония (372 441 шт.; +11,9 процента), Канада (111 838 шт.; +0,2 процента) и Южная Корея (104 042 шт.; -9,3 процента).

Если же говорить о показателях 2024 года, то в целом по всему миру было реализовано около 88,6 миллиона новых автомобилей. Это на 2,1 процента больше результата 2023 года. Более 25 миллионов продали в Китае, в США — почти 16 миллионов, а в Западной Европе — более 13 миллионов.