Продажи новых автомобилей в России пошли вверх

По словам председателя автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, российский авторынок демонстрирует признаки долгожданного восстановления. «Июль стал первым месяцем этого года со значительным ростом относительно предыдущего года, – отметил он. – Этот результат обусловлен отложенным спросом предыдущих месяцев, возникшим во время приостановки деятельности, ослаблением рубля и государственными мерами поддержки». Штэрцель также подчеркнул, что рост продаж по некоторым брендам мог бы быть ещё выше, если бы не отсутствие запасов автомобилей на складах, так как многие автопроизводители приостанавливали работы заводов весной из-за коронавируса.
Июль ознаменовался ростом уровня продаж на 6,8 процента или на 9 097 автомобилей по сравнению с тем же месяцем прошлого года. По итогам семи месяцев 2020 года авторынок просел на 19,3 процента, до 742 681 проданных машин.
Также в июле многим компаниям удалось выйти в плюс. Например, продажи Lada в прошлом месяце выросли на шесть процентов, до 31 180 штук. На втором месте по объемам продаж Kia (18 038 штук, -4 процента), а замыкает тройку Hyundai (14 319, +3 процента). На четвёртую строчку вышла Skoda, которой удалось увеличить продажи на 69 процентов, до 12 329 штук, во многом благодаря запуску нового Rapid. На пятом месте закрепилась Renault (11 606, -1 процент).
Ниже в таблице приведены 25 самых популярных моделей на российском рынке в июле 2020 года.
|Модель
|Июль 2020 года
|Июль 2019
|Разница
|1. Lada Granta
|11 450
|10 652
|798
|2. Lada Vesta
|9 807
|8 937
|870
|3. Hyundai Creta
|7 122
|5 410
|1 712
|4. Kia Rio
|7 031
|7 171
|-140
|5. Volkswagen Polo
|6 847
|4 591
|2 256
|6. Skoda Rapid
|5 271
|0
|-
|7. Hyundai Solaris
|4 074
|4 683
|-609
|8. Kia Sportage
|3 750
|3 567
|183
|9. Lada Largus
|3 718
|3 718
|0
|10. Volkswagen Tiguan
|3 336
|2 821
|515
|11. Toyota RAV4
|3 311
|3 360
|-49
|12. Toyota Camry
|2 961
|2 886
|75
|13. Renault Duster
|2 916
|2 690
|226
|14. Renault Logan
|2 868
|2 753
|115
|15. Skoda Octavia
|2 756
|1 857
|899
|16. Lada 4x4
|2 697
|2 552
|145
|17. Renault Sandero
|2 679
|2 163
|516
|18. Skoda Karoq
|2 515
|0
|-
|19. Nissan Qashqai
|2 157
|1 660
|497
|20. Mazda CX-5
|2 015
|1 995
|20
|21. Lada XRay
|1 874
|2 651
|-777
|22. Renault Kaptur
|1 774
|2 226
|-452
|23. Nissan X-Trail
|1 769
|1 002
|767
|24. Kia Optima
|1 666
|2 345
|679
|25. Skoda Kodiaq
|1 631
|2 333
|-702
Уже традиционно резкий рост спроса показали китайские бренды. Например, продажи Haval выросли на 55 процентов, до 1 832 машин, спрос на Geely взлетел на 69 процентов, до 1 338 штук, Chery увеличила продажи на 100 процентов, до 864 штук, а Changan показал результат в 653 проданные машины, что на 291 процент больше, чем в июле 2019 года.
Аутсайдерами рынка в июле 2020 года стали Land Rover, продажи которого рухнули на 48 процентов, до 367 машин, Infiniti (154 машины, -37 процента) и Jaguar (70 машин, -59 процентов). Низкие результаты могут быть связаны с нехваткой автомобилей у дилеров из-за вынужденной весенней приостановки работы зарубежных заводов.
Стоит отметить, что ежемесячный отчёт АЕБ не включает данные о продажах BMW и Mercedes-Benz, так как эти компании перешли на ежеквартальный подсчёт реализованных автомобилей.