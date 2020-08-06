Продажи новых автомобилей в России пошли вверх

Также в июле многим компаниям удалось выйти в плюс. Например, продажи Lada в прошлом месяце выросли на шесть процентов, до 31 180 штук. На втором месте по объемам продаж Kia (18 038 штук, -4 процента), а замыкает тройку Hyundai (14 319, +3 процента). На четвёртую строчку вышла Skoda, которой удалось увеличить продажи на 69 процентов, до 12 329 штук, во многом благодаря запуску нового Rapid. На пятом месте закрепилась Renault (11 606, -1 процент).

Ниже в таблице приведены 25 самых популярных моделей на российском рынке в июле 2020 года.