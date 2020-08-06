13:29

Продажи новых автомобилей в России пошли вверх

После затяжного падения спрос начал восстанавливаться

Новый Skoda Rapid для России
Лиза Будрина
В июле продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей выросли на 6,8 процента, до 141 924 реализованных экземпляров, сообщает Ассоциация европейского бизнеса. Продажи пошли вверх после затяжного падения рынка, вызванного пандемией коронавируса.

По словам председателя автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, российский авторынок демонстрирует признаки долгожданного восстановления. «Июль стал первым месяцем этого года со значительным ростом относительно предыдущего года, отметил он. Этот результат обусловлен отложенным спросом предыдущих месяцев, возникшим во время приостановки деятельности, ослаблением рубля и государственными мерами поддержки». Штэрцель также подчеркнул, что рост продаж по некоторым брендам мог бы быть ещё выше, если бы не отсутствие запасов автомобилей на складах, так как многие автопроизводители приостанавливали работы заводов весной из-за коронавируса.

Июль ознаменовался ростом уровня продаж на 6,8 процента или на 9 097 автомобилей по сравнению с тем же месяцем прошлого года. По итогам семи месяцев 2020 года авторынок просел на 19,3 процента, до 742 681 проданных машин.

Также в июле многим компаниям удалось выйти в плюс. Например, продажи Lada в прошлом месяце выросли на шесть процентов, до 31 180 штук. На втором месте по объемам продаж Kia (18 038 штук, -4 процента), а замыкает тройку Hyundai (14 319, +3 процента). На четвёртую строчку вышла Skoda, которой удалось увеличить продажи на 69 процентов, до 12 329 штук, во многом благодаря запуску нового Rapid. На пятом месте закрепилась Renault (11 606, -1 процент).

Ниже в таблице приведены 25 самых популярных моделей на российском рынке в июле 2020 года.

МодельИюль 2020 годаИюль 2019Разница
1. Lada Granta11 45010 652798
2. Lada Vesta9 8078 937870
3. Hyundai Creta7 1225 4101 712
4. Kia Rio7 0317 171-140
5. Volkswagen Polo6 8474 5912 256
6. Skoda Rapid5 2710-
7. Hyundai Solaris4 0744 683-609
8. Kia Sportage3 7503 567183
9. Lada Largus3 7183 7180
10. Volkswagen Tiguan3 3362 821515
11. Toyota RAV43 3113 360-49
12. Toyota Camry2 9612 88675
13. Renault Duster2 9162 690226
14. Renault Logan2 8682 753115
15. Skoda Octavia2 7561 857899
16. Lada 4x42 6972 552145
17. Renault Sandero2 6792 163516
18. Skoda Karoq2 5150-
19. Nissan Qashqai2 1571 660497
20. Mazda CX-52 0151 99520
21. Lada XRay1 8742 651-777
22. Renault Kaptur1 7742 226-452
23. Nissan X-Trail1 7691 002767
24. Kia Optima1 6662 345679
25. Skoda Kodiaq1 6312 333-702

Уже традиционно резкий рост спроса показали китайские бренды. Например, продажи Haval выросли на 55 процентов, до 1 832 машин, спрос на Geely взлетел на 69 процентов, до 1 338 штук, Chery увеличила продажи на 100 процентов, до 864 штук, а Changan показал результат в 653 проданные машины, что на 291 процент больше, чем в июле 2019 года.

Аутсайдерами рынка в июле 2020 года стали Land Rover, продажи которого рухнули на 48 процентов, до 367 машин, Infiniti (154 машины, -37 процента) и Jaguar (70 машин, -59 процентов). Низкие результаты могут быть связаны с нехваткой автомобилей у дилеров из-за вынужденной весенней приостановки работы зарубежных заводов.

Стоит отметить, что ежемесячный отчёт АЕБ не включает данные о продажах BMW и Mercedes-Benz, так как эти компании перешли на ежеквартальный подсчёт реализованных автомобилей.

Источник: АЕБ