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Опубликовано 03 марта 2025, 12:50
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«Яндекс Драйв» пустит за руль каршеринговых машин 18-летних водителей без стажа

Компания смягчает требования к пользователям сервиса краткосрочной аренды автомобилей
За руль каршеринговых автомобилей пустят 18-летних водителей без стажа. «Яндекс Драйв» следом за другими операторами каршеринга, «Делимобилем» и «Ситидрайвом», снижает требования к пользователям сервиса краткосрочной аренды машин. Если раньше услугами каршеринга могли воспользоваться только водители в возрасте от 21 года и со стажем не менее двух лет, то теперь арендовать автомобиль можно с 18 лет и не имея стажа вовсе.
«Яндекс Драйв» пустит за руль каршеринговых машин 18-летних водителей без стажа
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Лиза Будрина

Новые правила распространяются на все города, в которых представлен «Яндекс Драйв» — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург и Саратов. При этом с 18 лет и без стажа доступен не весь модельный ряд, не получится арендовать автомобили премиальных марок Mercedes-Benz, Audi, Tank и Aito Seres, а также электрический «Москвич 3е». На перечисленных машинах можно ездить только с 26 лет и имея стаж категории В более шести лет.

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«Яндекс Драйв» — третий каршеринг, который разрешил арендовать автомобили пользователям с 18 лет. Ранее это сделали «Делимобиль» и «Ситидрайв».

В начале этого года сообщалось, что парк московского каршеринга разросся до рекордных размеров — число машин превысило отметку в 40 тысяч штук. По сравнению с 2023 годом парк каршеринговых сервисов увеличился на 18 процентов. Пользователей тоже стало больше: их число выросло за год на 13 процентов, до 1,7 миллиона.

Источник:Яндекс Драйв
Автор:Лиза Будрина
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#Каршеринг
#Россия