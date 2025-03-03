«Яндекс Драйв» пустит за руль каршеринговых машин 18-летних водителей без стажа

Новые правила распространяются на все города, в которых представлен «Яндекс Драйв» — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург и Саратов. При этом с 18 лет и без стажа доступен не весь модельный ряд, не получится арендовать автомобили премиальных марок Mercedes-Benz, Audi, Tank и Aito Seres, а также электрический «Москвич 3е». На перечисленных машинах можно ездить только с 26 лет и имея стаж категории В более шести лет.