«Яндекс Драйв» пустит за руль каршеринговых машин 18-летних водителей без стажа

«Яндекс Драйв» пустит за руль каршеринговых машин 18-летних водителей без стажаКомпания смягчает требования к пользователям сервиса краткосрочной аренды автомобилей
Новые правила распространяются на все города, в которых представлен «Яндекс Драйв» — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург и Саратов. При этом с 18 лет и без стажа доступен не весь модельный ряд, не получится арендовать автомобили премиальных марок Mercedes-Benz, Audi, Tank и Aito Seres, а также электрический «Москвич 3е». На перечисленных машинах можно ездить только с 26 лет и имея стаж категории В более шести лет.
«Яндекс Драйв» — третий каршеринг, который разрешил арендовать автомобили пользователям с 18 лет. Ранее это сделали «Делимобиль» и «Ситидрайв».
В начале этого года сообщалось, что парк московского каршеринга разросся до рекордных размеров — число машин превысило отметку в 40 тысяч штук. По сравнению с 2023 годом парк каршеринговых сервисов увеличился на 18 процентов. Пользователей тоже стало больше: их число выросло за год на 13 процентов, до 1,7 миллиона.