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14:52

Дайверы нашли на дне реки коллекцию автомобилей

Всего под водой аквалангистам удалось найти шесть машин

Анастасия Дубина
В Портленде, США, дайверы решили проверить одну из местных легенд о затопленном в реке пикапе, который туда, по слухам, отправила девушка, поругавшись со своим бойфрендом. Однако вместо затопленного 20 лет назад Chevrolet, команде удалось обнаружить на дне реки несколько уникальных автомобилей прошлого столетия.

Среди необычных находок аквалангисты обнаружили на дне реки легендарную Mazda RX-7 красного цвета. Сколько японский автомобиль находился под водой достоверно неизвестно. Но если учесть, что данная рестайлинговая модель начала выпускаться в 1981 году, можно предположить, что Мазда могла пролежать на дне чуть меньше 40 лет.

Помимо этого, дайверам удалось достать из реки коллекцию других раритетных автомобилей, среди которых Ford Mustang Mach 1 1973 года, а также три пикапа, включая Chevrolet Luv, который возможно и являлся первоначальной целью подводной охоты. Все найденные автомобили находятся в ужасном состоянии и скорее всего не подлежат восстановлению.

До сих пор неизвестно откуда взялось автомобильное кладбище в этой реке, но существуют мнения, что найденные на дне реки модели были утоплены угонщиками или страховыми мошенниками.

Источник: YouTube/Adventures with Purpose