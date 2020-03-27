Дайверы нашли на дне реки коллекцию автомобилей

Помимо этого, дайверам удалось достать из реки коллекцию других раритетных автомобилей, среди которых Ford Mustang Mach 1 1973 года, а также три пикапа, включая Chevrolet Luv, который возможно и являлся первоначальной целью подводной охоты. Все найденные автомобили находятся в ужасном состоянии и скорее всего не подлежат восстановлению.

До сих пор неизвестно откуда взялось автомобильное кладбище в этой реке, но существуют мнения, что найденные на дне реки модели были утоплены угонщиками или страховыми мошенниками.