Машины российской сборки будут следить за соблюдением ПДД

Как пишет газета «Известия», специальный ГОСТ уже прошел необходимое публичное обсуждение и должен быть окончательно принят к октябрю текущего года.

Устанавливать новую систему, согласно документу, разрешено как на легковые автомобили и грузовики, так и на пассажирский транспорт — автобусы и троллейбусы. Причем она совместима с адаптивными круиз-контролями и другими электронными помощниками. Однако на полностью беспилотные машины новый ГОСТ распространяться не будет.