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4 марта, 12:23

Машины российской сборки будут следить за соблюдением ПДД

Если водитель будет нарушать, автомобиль сообщит ему об этом

© агентство «Москва»
Анастасия Дубина
До конца октября текущего года будет принят ГОСТ, согласно которому все автомобили российской сборки будут оснащаться системами оповещения водителя о возможном нарушении ПДД.

Как пишет газета «Известия», специальный ГОСТ уже прошел необходимое публичное обсуждение и должен быть окончательно принят к октябрю текущего года.

Устанавливать новую систему, согласно документу, разрешено как на легковые автомобили и грузовики, так и на пассажирский транспорт — автобусы и троллейбусы. Причем она совместима с адаптивными круиз-контролями и другими электронными помощниками. Однако на полностью беспилотные машины новый ГОСТ распространяться не будет.

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Суть новой системы заключается в установке на все автомобили российской сборки специальных камер, которые будут распознавать светофоры, дорожные знаки и разметку. Они смогут фиксировать происходящее вокруг на скорости до 150 километров в час и «видеть» дорожные знаки на расстоянии до 100 метров.

Разработчики планируют создать несколько уровней оповещения. К примеру, в случае грубого нарушения автомобиль будет уведомлять водителя об этом как с помощью звуковых сигналов, так и с помощью вибрации руля или сиденья.

Чтобы опытные водители не отключали систему, создатели хотят настроить возможность персонализации или научить систему анализировать стиль вождения и наиболее типичные нарушения конкретного человека.