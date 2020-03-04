Машины российской сборки будут следить за соблюдением ПДД

Как пишет газета «Известия», специальный ГОСТ уже прошел необходимое публичное обсуждение и должен быть окончательно принят к октябрю текущего года.
Устанавливать новую систему, согласно документу, разрешено как на легковые автомобили и грузовики, так и на пассажирский транспорт — автобусы и троллейбусы. Причем она совместима с адаптивными круиз-контролями и другими электронными помощниками. Однако на полностью беспилотные машины новый ГОСТ распространяться не будет.
Суть новой системы заключается в установке на все автомобили российской сборки специальных камер, которые будут распознавать светофоры, дорожные знаки и разметку. Они смогут фиксировать происходящее вокруг на скорости до 150 километров в час и «видеть» дорожные знаки на расстоянии до 100 метров.
Разработчики планируют создать несколько уровней оповещения. К примеру, в случае грубого нарушения автомобиль будет уведомлять водителя об этом как с помощью звуковых сигналов, так и с помощью вибрации руля или сиденья.
Чтобы опытные водители не отключали систему, создатели хотят настроить возможность персонализации или научить систему анализировать стиль вождения и наиболее типичные нарушения конкретного человека.