Американец украл на автомойках несколько тысяч долларов при помощи банкноты на леске

Американцу удалось украсть несколько тысяч долларов на мойках самообслуживания, используя ламинированную 20-долларовую банкноту, привязанную к рыболовной леске. Преступления зафиксированы в нескольких штатах, однако полицейским до сих пор не удалось поймать злоумышленника, сообщает канал Fox 59.

Последний раз преступника видели на одной из автомоек в городе Мурсвилл, Индиана. Камере видеонаблюдения удалось заснять, как мужчина вставляет банкноту в терминал, нажимает несколько кнопок и забирает высыпавшиеся монеты. После этого он вынимает банкноту и стирает с кнопок отпечатки пальцев.

'Car wash bandit' has stolen thousands of dollars in five states: police https://t.co/2TAdHeLCt2 pic.twitter.com/O0fZ8OnIOm — FOX 5 San Diego (@fox5sandiego) 22 февраля 2018 г.

Предположительно, преступник оплачивает мойку, а потом отменяет операцию. В результает чего автомат выдает 20 долларов в виде монет.

Детективы из Огайо отмечают, что злоумышленник всегда использует одну и ту же схему. При этом ему удается не оставлять никаких следов и скрывать номерные знаки машины — минивэна Chrysler.

Летом 2017 года сообщалось, что водитель грузовика украл у концерна Fiat Chrysler Automobiles пластиковые контейнеры, использовавшиеся для транспортировки автомобильных комплектующих. Украденное злоумышленник сдал в перерабатывающую компанию и получил за это 460 тысяч долларов.

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