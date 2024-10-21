В Москве за 20 миллионов рублей продают редчайший 16-летний Роrsсhе Cаyennе

В движение гоночный Cаyennе приводит 4,8-литровый бензиновый двигатель, отдача которого составляет 405 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает автоматическая трансмиссия. При разгоне до «сотни» за 6,8 секунды максимальная скорость модели составляет 180 километров в час. Кроме того, кроссовер способен преодолевать броды глубиной до 760 миллиметров.

Аналогичный Роrsсhе Cаyennе выставлен в музее немецкой марки в Штургарте. По словам продавца, автомобиль находится в отличном состоянии и не требует никаких вложений. Приобрести редчайшую модель с пробегом 62 тысячи километров можно за 19,7 миллиона рублей.