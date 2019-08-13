Новый Porsche Cayenne стал 680-сильным гибридом

Силовая установка бензоэлектрических Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid состоит из четырехлитрового V8 мощностью 550 лошадиных сил и 100-киловаттного электромотора (136 сил), интегрированного в восьмидиапазонный «автомат» Tiptronic S. Суммарная отдача — 680 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Обе модели разгоняются до «сотни» за 3,8 секунды и потребляют в комбинированном режиме 3,7-3,9 литра на 100 километров. Максимальная скорость гибридных кроссоверов — 295 километров в час.
Porsche также представила младший Cayenne E-Hybrid Coupé с 3.0 V6. Его силовая установка выдает 462 силы (700 Нм) и разгоняет кроссовер до первой «сотни» за 5,1 секунды (пять секунд ровно с «легким» пакетом). Средний расход топлива — 3,1–3,2 литра на 100 километров пробега.
На электротяге Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid проезжает до 40 километров (43 для Coupé) и разгоняется до 135 километров в час. Тяговая батарея емкостью 14,1 киловатт-часа расположена в подполе багажника: зарядить ее от 400-вольтового терминала можно за 2,5 часа, а от бытовой розетки — за шесть часов. Контролировать процесс, а также составлять расписание, чтобы заряжать кроссовер, например, в вечернее или ночное время, можно через дисплей информационно-развлекательной системы.
Стандартными для Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid являются система подавления кренов Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) с электромеханическими стабилизаторами, активный задний дифференциал PTV Plus, керамические тормозные механизмы, 21-дюймовые легкосплавные колеса, рулевое управление Power Steering Plus и адаптивная трехкамерная пневмоподвеска PASM. 22-дюймовые диски и подруливающие задние колеса — опция.
Российские цены на новые гибридные модификации Cayenne пока не объявлены. Базовый вариант кроссовера можно приобрести за 4 999 000 рублей, а 550-сильный Cayenne E-Hybrid обойдется в 7 336 000 рублей. Цены на Cayenne Coupé начинаются от 5 877 000 рублей.