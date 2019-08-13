Новый Porsche Cayenne стал 680-сильным гибридом

На электротяге Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid проезжает до 40 километров (43 для Coupé) и разгоняется до 135 километров в час. Тяговая батарея емкостью 14,1 киловатт-часа расположена в подполе багажника: зарядить ее от 400-вольтового терминала можно за 2,5 часа, а от бытовой розетки — за шесть часов. Контролировать процесс, а также составлять расписание, чтобы заряжать кроссовер, например, в вечернее или ночное время, можно через дисплей информационно-развлекательной системы.