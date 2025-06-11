Электрический Porsche Cayenne установил рекорд трассы в британском Шелсли-Уолш

Батарейный кроссовер выиграл заезд и улучшил прежний рекорд на 4 секунды

Прототип электрического Porsche Cayenne засветился на трассе еще до официальной премьеры. Будущая батарейная модификация кроссовера приняла участие в заезде British Championship Hillclimb и стала победителем в своем классе, установив рекорд трассы для автомобилей с повышенной проходимостью. На преодоление маршрута в Шелсли-Уолш электромобилю потребовалось чуть более тридцати одной секунды — это на четыре секунды быстрее прежнего результата. Машину вела профессиональная гонщица Габриэла Жилкова, выступающая за Porsche в серии Formula-E.