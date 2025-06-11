Электрический Porsche Cayenne установил рекорд трассы в британском Шелсли-Уолш

Электрический Porsche Cayenne установил рекорд трассы в британском Шелсли-УолшБатарейный кроссовер выиграл заезд и улучшил прежний рекорд на 4 секунды
Батарейная версия Porsche Cayenne ещё не была официально представлена, но уже успела заявить о себе в соревнованиях. Как сообщает издание The Drive, прототип нового электрического кроссовера неожиданно вышел на старт в рамках одного из этапов британской серии British Championship Hillclimb. Заезд проходил на легендарной трассе Шелсли-Уолш, где электрокар уверенно обошел соперников в своём классе и продемонстрировал лучший результат среди внедорожников.
Экспериментальный Cayenne выступал в маскировочной ливрее, стилизованной под электрическую тематику. На кузове были размещены надписи Cayenne, выполненные в характерных неоновых тонах. За рулём автомобиля находилась гонщица Габриэла Жилкова, выступающая за команду Porsche в чемпионате Formula-E. Она сумела пройти подъем в Шелсли-Уолш за 31,28 секунды, превзойдя прежний рекорд трассы для кроссоверов более чем на четыре секунды.
В прошлом году компания Porsche изменила курс по поводу электрификации семейства Cayenne. Изначально в Штутгарте планировали отказаться от двигателей внутреннего сгорания почти во всех моделях, за исключением спорткара 911, полагая, что к 2030 году до восьмидесяти процентов рынка займут электрокары. Однако рыночная реальность оказалась иной. Теперь производитель намерен продолжить развитие текущего поколения Cayenne с мотором V8, что станет частью обновленной стратегии бренда.