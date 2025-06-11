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Опубликовано 11 июня 2025, 18:16
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Электрический Porsche Cayenne установил рекорд трассы в британском Шелсли-Уолш

Батарейный кроссовер выиграл заезд и улучшил прежний рекорд на 4 секунды
Прототип электрического Porsche Cayenne засветился на трассе еще до официальной премьеры. Будущая батарейная модификация кроссовера приняла участие в заезде British Championship Hillclimb и стала победителем в своем классе, установив рекорд трассы для автомобилей с повышенной проходимостью. На преодоление маршрута в Шелсли-Уолш электромобилю потребовалось чуть более тридцати одной секунды — это на четыре секунды быстрее прежнего результата. Машину вела профессиональная гонщица Габриэла Жилкова, выступающая за Porsche в серии Formula-E.
Электрический Porsche Cayenne установил рекорд трассы в британском Шелсли-Уолш
© HillClimb.TV / YouTube
Анастасия Мельник
Анастасия Мельник

Батарейная версия Porsche Cayenne ещё не была официально представлена, но уже успела заявить о себе в соревнованиях. Как сообщает издание The Drive, прототип нового электрического кроссовера неожиданно вышел на старт в рамках одного из этапов британской серии British Championship Hillclimb. Заезд проходил на легендарной трассе Шелсли-Уолш, где электрокар уверенно обошел соперников в своём классе и продемонстрировал лучший результат среди внедорожников.

© HillClimb.TV / YouTube

Экспериментальный Cayenne выступал в маскировочной ливрее, стилизованной под электрическую тематику. На кузове были размещены надписи Cayenne, выполненные в характерных неоновых тонах. За рулём автомобиля находилась гонщица Габриэла Жилкова, выступающая за команду Porsche в чемпионате Formula-E. Она сумела пройти подъем в Шелсли-Уолш за 31,28 секунды, превзойдя прежний рекорд трассы для кроссоверов более чем на четыре секунды.

В прошлом году компания Porsche изменила курс по поводу электрификации семейства Cayenne. Изначально в Штутгарте планировали отказаться от двигателей внутреннего сгорания почти во всех моделях, за исключением спорткара 911, полагая, что к 2030 году до восьмидесяти процентов рынка займут электрокары. Однако рыночная реальность оказалась иной. Теперь производитель намерен продолжить развитие текущего поколения Cayenne с мотором V8, что станет частью обновленной стратегии бренда.

Источник:The Drive
Автор:Анастасия Мельник
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