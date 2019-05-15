Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
15 мая, 10:23

У купеобразного Porsche Cayenne появилась новая версия

Представлен Cayenne S Coupé с 440-сильным V6

В линейке Porsche Cayenne Coupé появилась новая модификация — Cayenne S Coupé. Кроссовер с характерно заваленной задней стойкой и заниженной крышей оснащен 440-сильным битурбодвигаталем V6 и предлагается в России по цене от 7 630 000 рублей.
Загрузка...

Под капотом Porsche Cayenne S Coupé установлен 2,9-литровый двигатель V6 с двумя турбонагнетателями. Он выдает 440 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. Как на базовом варианте Cayenne Coupé и Cayenne Turbo Coupe агрегат совмещен с восьмидиапазонным «автоматом» и полноприводной трансмиссией. С места до «сотни» купе-кроссовер разгоняется за пять секунд ровно. C опциональным «легким» пакетом — за 4,9 секунды. Максимальная скорость — 263 километра в час.

>
Reload
1 / 3

В базовое оснащение Cayenne S Coupé входит чувствительное к скорости рулевого управления Power Steering Plus, 20-дюймовые колеса, адаптивная подвеска Porsche Active Suspension Management (PASM), панорамная крыша, которую за доплату можно поменять на карбоновую, система Porsche Active Aerodynamics (PAA) с активным задним спойлером. На скорости более 90 километров в час он поднимается за 135 миллиметров, увеличивая прижимную силу на задней оси.

Цена базового Cayenne Coupé составляет 5 877 000 рублей, версии Turbo c 4.0 V8 мощностью 550 сил и 770 Нм момента — 11 013 000 рублей.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...