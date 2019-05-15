У купеобразного Porsche Cayenne появилась новая версия

Под капотом Porsche Cayenne S Coupé установлен 2,9-литровый двигатель V6 с двумя турбонагнетателями. Он выдает 440 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. Как на базовом варианте Cayenne Coupé и Cayenne Turbo Coupe агрегат совмещен с восьмидиапазонным «автоматом» и полноприводной трансмиссией. С места до «сотни» купе-кроссовер разгоняется за пять секунд ровно. C опциональным «легким» пакетом — за 4,9 секунды. Максимальная скорость — 263 километра в час.
В базовое оснащение Cayenne S Coupé входит чувствительное к скорости рулевого управления Power Steering Plus, 20-дюймовые колеса, адаптивная подвеска Porsche Active Suspension Management (PASM), панорамная крыша, которую за доплату можно поменять на карбоновую, система Porsche Active Aerodynamics (PAA) с активным задним спойлером. На скорости более 90 километров в час он поднимается за 135 миллиметров, увеличивая прижимную силу на задней оси.
Цена базового Cayenne Coupé составляет 5 877 000 рублей, версии Turbo c 4.0 V8 мощностью 550 сил и 770 Нм момента — 11 013 000 рублей.