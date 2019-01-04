Трековый Porsche 718 Cayman получил «растительный» кузов

Из нового композита сделаны двери и заднее антикрыло (остальные детали кузова по-прежнему изготовлены из алюминия и стали). Для его изготовления используются отходы сельскохозяйственного производства – пеньковые и льняные волокна. Как уверяют в «Порше», в итоге получается материал, который по своим основным свойствам – прочности и легкости – ничем не уступает карбону.