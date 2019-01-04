Трековый Porsche 718 Cayman получил «растительный» кузов

Из нового композита сделаны двери и заднее антикрыло (остальные детали кузова по-прежнему изготовлены из алюминия и стали). Для его изготовления используются отходы сельскохозяйственного производства – пеньковые и льняные волокна. Как уверяют в «Порше», в итоге получается материал, который по своим основным свойствам – прочности и легкости – ничем не уступает карбону.
Спорткар предлагается в двух модификациях – Trackday и Competition. Первая из них предназначена для трек-дней и любительских соревнований: автомобиль получит кондиционер, ручной огнетушитель, возможность выбраться наружу через крышу в случае аварии и 80-литровый «безопасный» топливный бак.
Вариант Competition подготовлен для участия в официальных гоночных сериях. Такая машина имеет регулируемые амортизаторы, 115-литровый бак, пневмодомкраты, съемный руль от 911 GT3 R, систему автоматического пожаротушения.
Обе версии оснащаются 3,8-литровым шестицилиндровым двигателем мощностью 425 сил (425 Нм), шестиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями, усиленным двухмассовым маховиком, задними механическим самоблоком и передней подвеской от гоночного купе 911 GT3 Cup.
Цены на 718 Cayman GT4 Clubsport Trackday начинаются от 134 тысяч евро. Версия Competition обойдется минимум в 157 тысяч. Оба варианта не сертифицированы для использования на дорогах общего пользования.