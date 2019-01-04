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12:07

Трековый Porsche 718 Cayman получил «растительный» кузов

Детали спорткара сделали из «природного» композитного материала

Компания Porsche представила модернизированный трековый спорткар 718 Cayman GT4 Clubsport. Он первый среди моделей марки получил кузовные панели из нового «органического» композитного материала, для производства которого используется растительное сырье.
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Из нового композита сделаны двери и заднее антикрыло (остальные детали кузова по-прежнему изготовлены из алюминия и стали). Для его изготовления используются отходы сельскохозяйственного производства – пеньковые и льняные волокна. Как уверяют в «Порше», в итоге получается материал, который по своим основным свойствам – прочности и легкости – ничем не уступает карбону.

Спорткар предлагается в двух модификациях – Trackday и Competition. Первая из них предназначена для трек-дней и любительских соревнований: автомобиль получит кондиционер, ручной огнетушитель, возможность выбраться наружу через крышу в случае аварии и 80-литровый «безопасный» топливный бак.

Вариант Competition подготовлен для участия в официальных гоночных сериях. Такая машина имеет регулируемые амортизаторы, 115-литровый бак, пневмодомкраты, съемный руль от 911 GT3 R, систему автоматического пожаротушения.

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Обе версии оснащаются 3,8-литровым шестицилиндровым двигателем мощностью 425 сил (425 Нм), шестиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями, усиленным двухмассовым маховиком, задними механическим самоблоком и передней подвеской от гоночного купе 911 GT3 Cup.

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Цены на 718 Cayman GT4 Clubsport Trackday  начинаются от 134 тысяч евро. Версия Competition обойдется минимум в 157 тысяч. Оба варианта не сертифицированы для использования на дорогах общего пользования.

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