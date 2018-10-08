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18:32

Видео: старый Mercedes-Benz на ходу переделали в новый

Американский офис марки выпустил новый рекламный ролик

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Американский офис Mercedes-Benz выпустил рекламный ролик, в котором показал, как совершенствуются модели C-Class. На примере превращения автомобиля в кузове W202 в машину последнего поколения, марка намекнула, что ее автомобили совершенствуются 24 часа в сутки.

В видео инженеры Mercedes-Benz на ходу улучшают старый C-Class: обновляют кузовные панели, двигатель, мехатронику. Очевидно этим хотели показать, что с каждой сменой поколений электроника модели становится все совершеннее, двигатели мощнее, а реакции на действия водителя точнее.

Видео: Mercedes-Benz USA

Mercedes-Benz C-Class с индексом W205 представили в 2014 году. В 2018 году на автосалоне в Женеве дебютировала рестайлинговая версия. В России модель предлагается с атмосферным двигателем 1.6 (150 сил), двухлитровой «турбочетверкой» в двух степенях форсировки (184 и 249 сил) и битурбо 3.0 V6 мощностью 390 лошадиных сил и 520 Нм момента для версии C 43 AMG 4Matic.

Цены на C-Class начинаются с 2,4 миллиона рублей.

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