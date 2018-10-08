Видео: старый Mercedes-Benz на ходу переделали в новый

Mercedes-Benz C-Class с индексом W205 представили в 2014 году. В 2018 году на автосалоне в Женеве дебютировала рестайлинговая версия. В России модель предлагается с атмосферным двигателем 1.6 (150 сил), двухлитровой «турбочетверкой» в двух степенях форсировки (184 и 249 сил) и битурбо 3.0 V6 мощностью 390 лошадиных сил и 520 Нм момента для версии C 43 AMG 4Matic.

Цены на C-Class начинаются с 2,4 миллиона рублей.