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13:31

Названы рублевые цены на новый универсал Kia Ceed

Машины появятся у дилеров в конце января

Продажи универсала Kia Ceed SW нового поколения в России начнутся 28 января. Цены на модель, которая будет доступна в девяти вариантах комплектаций, начинаются от 1 084 900 рублей.
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Универсал предлагается с тремя двигателями: атмосферными агрегатами 1.4 и 1.6, выдающими 100 и 128 лошадиных сил, а также с 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 сил, который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Комплектация1.4 (100 л.с)1.6 МТ (128 л.с)1.6 АТ (128 л.с)1.4T (140 л.с)
Classic1 084 900------
Comfort--1 114 9001 154 900--
Luxe----1 204 9001 284 900
Prestige----1 264 9001 344 900
Premium------1 484 900
Premium +------1 624 900

Базовый мотор доступен только с «механикой» в одной комплектации, в состав которой входит кондиционер, передние и задние электростеклоподъемники, аудиосистема с Bluetooth, датчик света и мультифункциональный руль.

Универсал с мотором 1.6 стоит от 1 114 900 рублей за версию с «механикой». Автомобиль с «автоматом» обойдется на 40 тысяч рублей дороже. В оснащение этих машин входит обогрев руля и передних сидений, дополнительный электрический отопитель салона, а также круиз-контроль.

Вариант с климат-контролем, мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камерой заднего вида, поворотными фарами и противотуманками стоит от 1 204 900 рублей.

Топовый вариант стоит 1 624 900 рублей. Это автомобиль с навигацией, аудиосистемой JBL, передним парктроником, беспроводной зарядкой для смартфона, крышкой багажника с электроприводом, бесключевым доступом, а также набором электронных помощников, включая систему слежения за мертвыми зонами и адаптивный круиз-контроль.

Для сравнения, самый дешевый универсал Skoda Octavia стоит 1 433 000 рублей, а цены на машину с мотором мощностью 150 сил начинаются от 1 717 000 рублей. Стоимость топового варианта 1 956 000 рублей. Универсал Ford Focus обойдется минимум в 1 006 000 рублей, а 150-сильная версия в 1 368 000 рублей.

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