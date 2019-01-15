Названы рублевые цены на новый универсал Kia Ceed

Универсал предлагается с тремя двигателями: атмосферными агрегатами 1.4 и 1.6, выдающими 100 и 128 лошадиных сил, а также с 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 сил, который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.
|Комплектация
|1.4 (100 л.с)
|1.6 МТ (128 л.с)
|1.6 АТ (128 л.с)
|1.4T (140 л.с)
|Classic
|1 084 900
|--
|--
|--
|Comfort
|--
|1 114 900
|1 154 900
|--
|Luxe
|--
|--
|1 204 900
|1 284 900
|Prestige
|--
|--
|1 264 900
|1 344 900
|Premium
|--
|--
|--
|1 484 900
|Premium +
|--
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|--
|1 624 900
Базовый мотор доступен только с «механикой» в одной комплектации, в состав которой входит кондиционер, передние и задние электростеклоподъемники, аудиосистема с Bluetooth, датчик света и мультифункциональный руль.
Универсал с мотором 1.6 стоит от 1 114 900 рублей за версию с «механикой». Автомобиль с «автоматом» обойдется на 40 тысяч рублей дороже. В оснащение этих машин входит обогрев руля и передних сидений, дополнительный электрический отопитель салона, а также круиз-контроль.
Вариант с климат-контролем, мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камерой заднего вида, поворотными фарами и противотуманками стоит от 1 204 900 рублей.
Топовый вариант стоит 1 624 900 рублей. Это автомобиль с навигацией, аудиосистемой JBL, передним парктроником, беспроводной зарядкой для смартфона, крышкой багажника с электроприводом, бесключевым доступом, а также набором электронных помощников, включая систему слежения за мертвыми зонами и адаптивный круиз-контроль.
Для сравнения, самый дешевый универсал Skoda Octavia стоит 1 433 000 рублей, а цены на машину с мотором мощностью 150 сил начинаются от 1 717 000 рублей. Стоимость топового варианта – 1 956 000 рублей. Универсал Ford Focus обойдется минимум в 1 006 000 рублей, а 150-сильная версия – в 1 368 000 рублей.