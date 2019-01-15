Названы рублевые цены на новый универсал Kia Ceed

Универсал с мотором 1.6 стоит от 1 114 900 рублей за версию с «механикой». Автомобиль с «автоматом» обойдется на 40 тысяч рублей дороже. В оснащение этих машин входит обогрев руля и передних сидений, дополнительный электрический отопитель салона, а также круиз-контроль.