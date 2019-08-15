Внешность нового гиперкара Bugatti раскрыли до официальной премьеры

Bugatti Centodieci в мелких деталях подражает внешности исторической модели. Очевидного сходство добавляют уменьшившаяся в размерах подковообразная решетка радиатора, форма прорезей в бампере и пять круглых воздухозаборников, расположенных сразу за боковыми стеклами. На корме видны трехмерные фонари и сдвинутые к центру двойные патрубки выхлопной системы. Название Centodieci переводится с итальянского как «110», что также говорит об источнике вдохновения дизайнеров.
Гиперкар построен на агрегатах Chiron и, вероятно, оснащен таким же 8,0-литровым W16, как донорский автомобиль. При этом по слухам, новинка будет чуть мощнее и вполне может стать автомобилем с самой высокой отдачей в истории Bugatti. Учитывается ли концепт Bugatti Vision Gran Turismo 2016 года, который оснащался двигателем с отдачей 1672 силы и 1580 Нм крутящего момента, или только серийные модели — не сообщается.
Bugatti EB110 SS представили на Женевском автосалоне в 1992 году. От машины без приставки SS он отличался увеличенными топливными форсунками, выхлопной системой с низким сопротивлением потоку, сниженной массой и карбон-кевларовыми кузовными панелями. Двухдверка оснащалась 3,5-литровым V12 с четырьмя турбонагнетателями (611 сил и 650 Нм момента) и могла разгоняться до «сотни» за 3,2 секунды.