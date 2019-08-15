Внешность нового гиперкара Bugatti раскрыли до официальной премьеры

Гиперкар построен на агрегатах Chiron и, вероятно, оснащен таким же 8,0-литровым W16, как донорский автомобиль. При этом по слухам, новинка будет чуть мощнее и вполне может стать автомобилем с самой высокой отдачей в истории Bugatti. Учитывается ли концепт Bugatti Vision Gran Turismo 2016 года, который оснащался двигателем с отдачей 1672 силы и 1580 Нм крутящего момента, или только серийные модели — не сообщается.