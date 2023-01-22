Bugatti Centodieci стилизовали под гоночный EB110 SS

Такой вариант декора выбрал владелец гиперкара

В 2019 году состоялась премьера гиперкара Bugatti Centodieci — модель, которая будет выпущена в количестве 10 экземпляров, каждый из которых нашёл владельца сразу после премьеры, является трибьютом модели Bugatti EB110 из 90-х годов. Дизайн уникального гиперкара вдохновлён EB110 Super Sport, но построен на базе современного Chiron. Что не помешало владельцу одного из Centodieci ещё сильнее подчеркнуть связь с классической моделью. Американский клиент в качестве источника вдохновения избрал Bugatti EB110S Le Mans.