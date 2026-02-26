Цены на запчасти для китайских автомобилей в России установили новый антирекорд

В январе 2026 года средняя стоимость набора запчастей для китайских легковушек по страховой корзине достигла 75 тыс. рублей, тогда как в январе прошлого года она составляла 67,3 тыс. рублей.

Сильнее всего подорожали подушки безопасности — сразу на 41,7%. Также заметно выросли цены на зеркала заднего вида (+28%), передние фары (+23,2%) и лобовые стекла (+20,8%).

Единственной позицией, которая стала дешевле, оказались передние стойки амортизатора — их средняя цена снизилась на 4,8%.

