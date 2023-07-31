Цены в РФ на автозапчасти вырастут еще больше до конца года

Повышение стоимости ожидается на запчасти для автомобилей европейского, японского и корейского производства

Цены на автозапчасти из Европы, Японии и Южной Кореи могут вырасти на 20-25 процентов до конца года. Как отмечает газета «Известия», с начала года запчасти уже подорожали на 20–40 процентов, но это далеко не предел. Подорожание запчастей станет закономерной реакцией на колебание курсов валют, которое наблюдалось в июле. Эксперты при этом высказывают оптимистичный прогноз, что ситуацию еще можно стабилизировать.