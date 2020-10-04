Купе Dodge Challenger SRT Demon оснащается 6,2-литровым «компрессорным» мотором V8 мощностью 852 лошадиных силы — похожий двигатель ставят на Challenger и Charger версий Hellcat, а также на Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Однако Demon получил новый приводной нагнетатель рабочим давлением один бар, два топливных насоса, усиленные поршни и шатуны, доработанную систему впрыска, смазки и новый впуск. Разумеется, всё это нуждается в надлежащем охлаждении, поэтому маслкар получил самый крупный в индустрии воздухозаборник AirGrabber площадью 0,03 квадратных метра.
Оказалось, что столь массивная «ноздря» на капоте стала причиной массовой проблемы с лакокрасочным покрытием — как сообщает Car Complaints, владельцы Challenger SRT Demon подали в суд на Dodge. В иске они пишут, что краска на капоте экстремального купе трескается и отслаивается из-за того, что воздухозаборник расширяется и сжимается от нагрева. По словам заявителей, Dodge отрицает наличие дефекта и отказывается устранять проблему по гарантии, из-за чего владельцы Demon вынуждены выполнять эти работы за свой счёт.