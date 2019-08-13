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17:05

Китайский конкурент «Тигуана» серьезно обновился

Рестайлинговый кроссовер Changan CS55 отличился новым экстерьером и интерьером

© Changan
Компания Changan показала модернизированную версию модели CS55. Бестселлер марки, сравнимый по габаритам с Volkswagen Tiguan, преобразился внешне: кроссовер получил новую оптику и бампера, иную радиаторную решетку и крышку багажника. Кроме того, у CS55 теперь полностью другой салон.

Рестайлинговому кроссоверу от предшественника достался только руль все остальные элементы новые. Модель получила электронную панель приборов и мультимедийную систему с 10,25-дюймовым экраном. Инженеры Changan заявляют, что пластик стал качественнее, сиденья — удобнее, и обновленный вседорожник воспринимается более дорогим.

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Апгрейда в технической начинке CS55 не заявлено: под капотом тот же 1,5-литровый наддувный двигатель мощностью 156-сил (225 Нм). Привод — передний, шестиступенчатая коробка передач может быть как механической, так и автоматической. Для китайских покупателей доступна и машина с умеренно-гибридной силовой установкой, но обновление для такой версии пока не подоспело.

На внутреннем рынке продажи обновленного Changan CS55 начнутся осенью, причем серьезного удорожания не предвидится. В Китае «дореформенные» CS55 стоят от 12 до 19 тысяч долларов, то есть от 787 тысяч рублей до 1 миллиона 250 тысяч рублей по текущему курсу. В ближайшее время Changan привезет CS55 в Россию, однако нашим потребителям компания предложит «старую» версию кроссовера.

Ранее марка Changan также объявила об прекращении сборки своих машин в Липецкой области. При этом уходить с российского рынка компания не намерена.

Источник: autohome.com.cn