Китайский конкурент «Тигуана» серьезно обновился

На внутреннем рынке продажи обновленного Changan CS55 начнутся осенью, причем серьезного удорожания не предвидится. В Китае «дореформенные» CS55 стоят от 12 до 19 тысяч долларов, то есть от 787 тысяч рублей до 1 миллиона 250 тысяч рублей по текущему курсу. В ближайшее время Changan привезет CS55 в Россию, однако нашим потребителям компания предложит «старую» версию кроссовера.

Ранее марка Changan также объявила об прекращении сборки своих машин в Липецкой области. При этом уходить с российского рынка компания не намерена.