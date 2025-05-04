Changan стал продавать микроавтобусы и фургоны формата «ГАЗели»: цены

Changan стал продавать микроавтобусы и фургоны формата «ГАЗели»: ценыКитайская марка выходит на рынок комтранса с целой гаммой моделей
Дизайн Kaicene V919 традиционный для этого класса машин: полукапотная компоновка, почти вертикальный нос, крупные дверные проёмы и распашные задние створки. Оптика полностью светодиодная, задняя ось односкатная, у всех машин «штамповки», но на пассажирских версиях есть колпаки. В салоне ранних микроавтобусов максимум три ряда кресел и шесть посадочных мест, но скромная пассажировместимость — требование сертификации по категории B.
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Места в салоне с избытком, так что спереди легко поместится три кресла, а сзади ещё четыре ряда по три кресла. При этом оснащение богатое: есть двухслойные стекла, мультируль, цифровая панель приборов, кондиционер, электростеклоподъёмники, аудиосистема, система контроля давления в шинах, среди опций круговой обзор 540 градусов и автопилот уровня L2.
Задний электромотор развивает 150 л.с. и 260 Нм, под полом батареи ёмкостью 53 или 88 киловатт-часов, поэтому запас хода достигает 470 километров. Зарядка от 30% до 80% занимает полчаса. Особо отмечается эффективная рекуперация (на 11% лучше, чем у конкурентов) и тормозной путь на 7% меньше, чем у аналогов. Методика подсчёта не приводится.
Базовый фургон Changan Kaicene V919 стоит всего 120 тысяч юаней (16,5 тысячи долларов), а топ-версия микроавтобуса потянет на 229 тысяч юаней (31,5 тысячи долларов). По китайским меркам цены конкурентные, а будущее в Поднебесной за электрическим коммерческим транспортом. В будущем линейка пополнится бортовыми грузовичками, а также фургонами и минивэнами с низкой крышей.