Changan стал продавать микроавтобусы и фургоны формата «ГАЗели»: цены

Дизайн Kaicene V919 традиционный для этого класса машин: полукапотная компоновка, почти вертикальный нос, крупные дверные проёмы и распашные задние створки. Оптика полностью светодиодная, задняя ось односкатная, у всех машин «штамповки», но на пассажирских версиях есть колпаки. В салоне ранних микроавтобусов максимум три ряда кресел и шесть посадочных мест, но скромная пассажировместимость — требование сертификации по категории B.