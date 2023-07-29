У пикапа Changan Hunter Plus появилась заводская внедорожная версия

Внедорожные Changan Lantop самые дорогие: цены варьируются в диапазоне от 170 до 176 тысяч юаней (эквивалент 2,16-2,26 миллиона рублей). Об экспортных поставках речи пока не идёт. Есть в локальной линейке рамных пикапов Changan и другие интересные модификации: автодом и электромобиль.