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15:15

В России закрылся автомобильный завод

Китайский Changan отказался от выпуска автомобилей в РФ

© Changan
Компания Changan, третий по величине автопроизводитель из Поднебесной, разобрал конвейер в Липецкой области, действующий с 2016 года. Уходить с российского рынка Changan не планирует: кроссоверы Changan CS35, которые были локализованы в нашей стране, начнут поставлять из Китая.

О закрытии автомобильного завода «Моторинвест», расположенного в деревне Гребёнкино Липецкой области, сообщили «Известия». По данным газеты, причиной сворачивания производства стал конфликт между владельцами завода, компанией «Ирито» и другой китайской фирмы, Great Wall. Разногласия между экс-партнерами широко освещались в прессе КНР и Changan предпочел не вести бизнес с российской стороной.

Другой причиной закрытия автозавода может быть низкий спрос на продукцию Changan в России. За неполные шесть лет китайский бренд сумел продать в нашей стране всего 5846 автомобилей всех моделей. В данный момент спрос на Changan снижается: за шесть месяцев 2019-го дилеры смогли реализовать 557 транспортных средств, на 21 процент меньше, чем годом ранее. На складе компании в Липецке остаются нераспроданными около 300 машин российской сборки.

С августа фирма Changan начала продажи второго поколения кроссовера CS35 с базовой ценой в 970 тысяч рублей. Под капотом кроссовера установлен 1,6-литровый атмосферный двигатель мощностью в 128 лошадиных сил, привод — передний, коробка передач автоматическая, шестиступенчатая, производства Aisin.

Источник: Известия