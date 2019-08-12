В России закрылся автомобильный завод

О закрытии автомобильного завода «Моторинвест», расположенного в деревне Гребёнкино Липецкой области, сообщили «Известия». По данным газеты, причиной сворачивания производства стал конфликт между владельцами завода, компанией «Ирито» и другой китайской фирмы, Great Wall. Разногласия между экс-партнерами широко освещались в прессе КНР и Changan предпочел не вести бизнес с российской стороной.

Другой причиной закрытия автозавода может быть низкий спрос на продукцию Changan в России. За неполные шесть лет китайский бренд сумел продать в нашей стране всего 5846 автомобилей всех моделей. В данный момент спрос на Changan снижается: за шесть месяцев 2019-го дилеры смогли реализовать 557 транспортных средств, на 21 процент меньше, чем годом ранее. На складе компании в Липецке остаются нераспроданными около 300 машин российской сборки.