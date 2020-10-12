Changan готовит для России два новых кроссовера

Первым к дилерам поступит CS75 Plus. По предварительным данным, это произойдёт в начале следующего года, однако модели ещё предстоит пройти сертификацию и получить Одобрение типа транспортного средства.
В Китае кроссовер предлагается с двумя силовыми установками на выбор: 1,5-литровым турбомотором мощностью 178 лошадиных сил в связке с шестидиапазонным «автоматом» либо наддувным двигателем объёмом 2,0 литра, который выдаёт 233 силы и сочетается с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач.
Фото: Changan
На домашнем рынке базовый Changan CS75 Plus стоит 106,9 тысячи юаней, что в пересчёте на рубли составляет около 1,2 миллиона. С августа этого года модель доступна в Узбекистане – там китайский кроссовер оценили в 38,5 тысячи долларов (2,9 миллиона рублей).
Но куда больший интерес представляет купеобразный Uni-T – он появится в России позже, чем CS75 Plus. Эта модель разрабатывалась с прицелом на европейский рынок и получила необычный дизайн экстерьера. В числе особенностей – раздвоенный спойлер, венчающий крышу, трапециевидные парубки выхлопа и радиаторная решётка, отдалённо напоминающая решётки на современных Lexus.
Фото: Changan
Uni-T комплектуется турбомотором 1.5 мощностью 180 лошадиных сил, который работает в тандеме с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод – только передний.
Упомянутый CS95 тоже ждали в России, однако, по неофициальным данным, Changan изменил планы относительно этого кроссовера: в ближайшее время его не привезут.