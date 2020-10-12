15:31

Changan готовит для России два новых кроссовера

На российском рынке появятся модели CS75 Plus и Uni-T

Changan CS75 Plus © Changan
Лиза Будрина
Китайская компания Changan подтвердила, что в России появятся новые кроссоверы CS75 Plus и Uni-T. Оба приедут в страну в течение 2021 года. По информации портала «Китайские автомобили», планы на ещё одну новинку, кроссовер CS95, были пересмотрены.

Первым к дилерам поступит CS75 Plus. По предварительным данным, это произойдёт в начале следующего года, однако модели ещё предстоит пройти сертификацию и получить Одобрение типа транспортного средства.

В Китае кроссовер предлагается с двумя силовыми установками на выбор: 1,5-литровым турбомотором мощностью 178 лошадиных сил в связке с шестидиапазонным «автоматом» либо наддувным двигателем объёмом 2,0 литра, который выдаёт 233 силы и сочетается с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач.

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Changan CS75 Plus

Фото: Changan

На домашнем рынке базовый Changan CS75 Plus стоит 106,9 тысячи юаней, что в пересчёте на рубли составляет около 1,2 миллиона. С августа этого года модель доступна в Узбекистане там китайский кроссовер оценили в 38,5 тысячи долларов (2,9 миллиона рублей).

Но куда больший интерес представляет купеобразный Uni-T он появится в России позже, чем CS75 Plus. Эта модель разрабатывалась с прицелом на европейский рынок и получила необычный дизайн экстерьера. В числе особенностей раздвоенный спойлер, венчающий крышу, трапециевидные парубки выхлопа и радиаторная решётка, отдалённо напоминающая решётки на современных Lexus.

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Changan Uni-T

Фото: Changan

Uni-T комплектуется турбомотором 1.5 мощностью 180 лошадиных сил, который работает в тандеме с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод только передний.

Упомянутый CS95 тоже ждали в России, однако, по неофициальным данным, Changan изменил планы относительно этого кроссовера: в ближайшее время его не привезут.

Источник: Китайские автомобили