Changan готовит для России два новых кроссовера

Первым к дилерам поступит CS75 Plus. По предварительным данным, это произойдёт в начале следующего года, однако модели ещё предстоит пройти сертификацию и получить Одобрение типа транспортного средства.

В Китае кроссовер предлагается с двумя силовыми установками на выбор: 1,5-литровым турбомотором мощностью 178 лошадиных сил в связке с шестидиапазонным «автоматом» либо наддувным двигателем объёмом 2,0 литра, который выдаёт 233 силы и сочетается с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач.