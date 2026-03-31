Опубликовано 31 марта 2026, 18:131 мин.
Changan предложит россиянам семейный кроссовер без лишних переплат
Changan анонсировал для России семейный кроссовер CS75 Pro. Новый CS75 Pro — это большой 7-местный автомобиль, который, как отмечает российский офис бренда, обладает просторным вторым рядом сидений и объёмным багажником. В Россию прибудет версия со 181-сильным 1,5-литровым турбомотором, 7-ступенчатым преселективным «роботом» и передним приводом.
© Changan
В список оборудования войдут адаптивный круиз-контроль, система автоторможения, электропривод крышки багажника, шумоизоляционные передние боковые стёкла, а также панорамная крыша.
Длина новинки — 4748 мм, ширина — 1870 мм, а колёсная база — 2786 мм. «Эта модель создана для тех, кто ищет универсальный автомобиль для города и путешествий без лишних переплат», — уточняет локальный офис.
В салоне имеются виртуальная панель приборов (10,25 дюйма) и большой тачскрин медиасистемы (14,6 дюйма). Вдобавок мультимедиа поддерживает голосовое управление, а также функции Android Auto и Apple Car Play.
