Changan предупредил о возможном повышении цен на свои автомобили в России

В компании пояснили, что к таким факторам могут относиться дальнейшая индексация утилизационного сбора (с 1 января 2026 года ставки уже были повышены на 10–20%), колебания валютных курсов, изменение ключевой ставки Центробанка (24 июля ставка снижена до 14%), а также рост стоимости логистики и комплектующих.

При этом в Changan заверили, что в ближайшие 3–4 месяца компания не планирует повышать цены на автомобили в России. Отмечается, что после запуска локального производства полноприводного кроссовера CS75 Plus на калининградском «Автоторе» рекомендованная розничная цена на модель была снижена.