Опубликовано 03 августа 2026, 12:241 мин.
Changan предупредил о возможном повышении цен на свои автомобили в России
Changan перечислил 4 условия, при которых повысит цены на свои автомобили в России. Китайский автопроизводитель Changan предупредил о возможном подорожании своих автомобилей в России при наступлении «объективных обстоятельств», не зависящих от воли компании. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе российского представительства бренда.
© Changan
В компании пояснили, что к таким факторам могут относиться дальнейшая индексация утилизационного сбора (с 1 января 2026 года ставки уже были повышены на 10–20%), колебания валютных курсов, изменение ключевой ставки Центробанка (24 июля ставка снижена до 14%), а также рост стоимости логистики и комплектующих.
При этом в Changan заверили, что в ближайшие 3–4 месяца компания не планирует повышать цены на автомобили в России. Отмечается, что после запуска локального производства полноприводного кроссовера CS75 Plus на калининградском «Автоторе» рекомендованная розничная цена на модель была снижена.
Источник:Газета.Ru
Автор:Алексей Морозов
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