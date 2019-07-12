Китайский Changan привезет в Россию кроссовер, который не боится ржавчины

Как пишет издание «Китайские автомобили», информацию про оцинкованный кузов подтвердили сами представители Changan. По их данным, кузов покроют цинком, но никакой дополнительной антикоррозийной обработки проводить не будут. Как это повлияет на срок заводской гарантии, пока что тоже не ясно — представители китайского бренда сказали, что сейчас этот вопрос обсуждается и финальное решение не принято.

Модель CS35 Plus — второе поколение одноименного кроссовера, который пять лет назад уже пытался пробиться на российском рынке. Первое поколение разошлось тиражом всего в пять тысяч машин и производитель отправил модель на доработку. В итоге появился новый CS35 с приставкой Plus. Новичок ощутимо подрос по сравнению с предшественником и по своим размерам теперь может побороться за покупателей с Renault Kaptur или Hyundai Creta.