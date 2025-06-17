Changan Uni-V получит полный привод и автомат в России

При этом в родном Китае у модели есть вариант с более мощным двигателем объемом 2,0 литра, развивающим 226−232 лошадиные силы и сочетающимся с восьмиступенчатым автоматом Aisin. Именно такой мотор и коробка могут появиться и у модели в России, причем, в отличие от лифтбека для китайского рынка, привод будет полным, а не передним. «Китайские автомобили» уточняют, что на данный момент полным приводом в России оснащаются всего три модели бренда: кроссоверы CS95 и Uni-K, а также пикап Hunter Plus.