Changan Uni-V получит полный привод и автомат в России

Changan Uni-V получит полный привод и автомат в РоссииЛинейка модификаций модели будет расширена до конца этого года, уверяют инсайдеры
Лифтбек Changan Uni-V продается в России с февраля 2023 года. С того момента и до сих пор модель предлагалась с безальтернативной связкой 1,5-литрового бензинового турбомотора мощностью 181 лошадиная сила и семидиапазонного «робота» с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод только передний.
При этом в родном Китае у модели есть вариант с более мощным двигателем объемом 2,0 литра, развивающим 226−232 лошадиные силы и сочетающимся с восьмиступенчатым автоматом Aisin. Именно такой мотор и коробка могут появиться и у модели в России, причем, в отличие от лифтбека для китайского рынка, привод будет полным, а не передним. «Китайские автомобили» уточняют, что на данный момент полным приводом в России оснащаются всего три модели бренда: кроссоверы CS95 и Uni-K, а также пикап Hunter Plus.
Если информация подтвердится, то Changan Uni-V с двухлитровым мотором, автоматом и полным приводом станет самым дорогим в гамме. По предварительным оценкам, он будет стоить на уровне 4−4,5 миллиона рублей. Для сравнения: лифтбек с двигателем 1.5, «роботом» и передним приводом можно купить за 2 859 900−3 209 900 рублей (без учета скидок), в прайс-листах фигурируют автомобили 2023−3024 годов выпуска.
На днях в Китае дебютировал новый Uni-V: он чуть крупнее предшественника, у него иная начинка фар и другой дизайн бамперов. Техника осталась прежней.