Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
19:03

Changan защитит свои автомобили от коронавируса

Новой системой фильтрации воздуха оснастят все автомобили китайской компании

Анастасия Дубина
Китайская компания Changan разработала автомобильный воздушный фильтр, который обеспечивает фильтрацию воздуха в салоне на 97,7 процента. Кроме того, он задерживает бактерии, что особенно актуально в условиях распространения коронавируса COVID-19.

Новинка получила национальный сертификат «CATARC CN95» Центрального Китайского автомобильного исследовательского центра CATARC (CAQC), правила которого являются одними их самых строгих в данной отрасли. Согласно сертификации, все воздушные фильтры подразделяются на пять уровней в зависимости от степени фильтрации воздуха, которую они способны обеспечивать. Чтобы получить сертификацию центра, воздушные фильтры должны осуществлять фильтрацию воздуха на 95 процентов, а также обеспечивать уровень защиты на 99,99 процента от различных бактерий.

Новый антибактериальный воздушный фильтр класса «PM 0.1»: это означает, что он способен задерживать частицы размером 0,1 микрометра (0,001 миллиметра). При этом частицы коронавируса около 0,06-0,14 микрометра в диаметре. Однако сам вирус передается воздушно-капельным путем. Система может автоматически очищать воздух даже когда автомобиль припаркован.

По словам автопроизводителя, до конца марта все новые автомобили Changan будут оборудованы новыми антибактериальными фильтрами.

Похожая система была разработана еще одним китайским автопроизводителем Geely. Так, кроссовер Icon получил систему фильтрации воздуха, способную задерживать частицы размером до 0,3 микрометра. Автомобиль тоже получил сертификат N95.