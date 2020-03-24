Changan защитит свои автомобили от коронавируса

Новинка получила национальный сертификат «CATARC CN95» Центрального Китайского автомобильного исследовательского центра CATARC (CAQC), правила которого являются одними их самых строгих в данной отрасли. Согласно сертификации, все воздушные фильтры подразделяются на пять уровней в зависимости от степени фильтрации воздуха, которую они способны обеспечивать. Чтобы получить сертификацию центра, воздушные фильтры должны осуществлять фильтрацию воздуха на 95 процентов, а также обеспечивать уровень защиты на 99,99 процента от различных бактерий.
Новый антибактериальный воздушный фильтр класса «PM 0.1»: это означает, что он способен задерживать частицы размером 0,1 микрометра (0,001 миллиметра). При этом частицы коронавируса около 0,06-0,14 микрометра в диаметре. Однако сам вирус передается воздушно-капельным путем. Система может автоматически очищать воздух даже когда автомобиль припаркован.
По словам автопроизводителя, до конца марта все новые автомобили Changan будут оборудованы новыми антибактериальными фильтрами.
Похожая система была разработана еще одним китайским автопроизводителем – Geely. Так, кроссовер Icon получил систему фильтрации воздуха, способную задерживать частицы размером до 0,3 микрометра. Автомобиль тоже получил сертификат N95.