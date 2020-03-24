Changan защитит свои автомобили от коронавируса

Новинка получила национальный сертификат «CATARC CN95» Центрального Китайского автомобильного исследовательского центра CATARC (CAQC), правила которого являются одними их самых строгих в данной отрасли. Согласно сертификации, все воздушные фильтры подразделяются на пять уровней в зависимости от степени фильтрации воздуха, которую они способны обеспечивать. Чтобы получить сертификацию центра, воздушные фильтры должны осуществлять фильтрацию воздуха на 95 процентов, а также обеспечивать уровень защиты на 99,99 процента от различных бактерий.