Стала известна рублевая стоимость нового китайского конкурента VW Tiguan

По габаритам CS55 сравним с Tiguan: китайский кроссовер всего на 36 миллиметров короче немецкого, на 24 миллиметра уже и на 17 миллиметров ниже. Его длина, ширина и высота составляют 4500, 1855 и 1690 миллиметров соответственно. Размер колесной базы – 2675 против 2677 миллиметров у Volkswagen Tiguan.

Ранее в компании сообщили, что новинка получит оцинкованный кузов, а в список оборудования войдут система курсовой устойчивости, бесключевой доступ в салон, двухзонный климат-контроль, система помощи при спуске и на подъеме, а также электромеханический стояночный тормоз.