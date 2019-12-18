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14:50

Стала известна рублевая стоимость нового китайского конкурента VW Tiguan

На российский рынок выходит кроссовер Changan CS55

Changan CS55 © Changan
Лиза Будрина
Китайский бренд Changan объявил о старте продаж модели CS55, кроссовера С-класса, которому предстоит соперничать в России с Volkswagen Tiguan. Цены на новинку стартуют от 1 269 000 рублей за версию с 1,5-литровый турбомотором мощностью 143 силы, автоматической трансмиссией и передним приводом. Tiguan же стоит минимум 1,4 миллиона рублей.

По габаритам CS55 сравним с Tiguan: китайский кроссовер всего на 36 миллиметров короче немецкого, на 24 миллиметра уже и на 17 миллиметров ниже. Его длина, ширина и высота составляют 4500, 1855 и 1690 миллиметров соответственно. Размер колесной базы 2675 против 2677 миллиметров у Volkswagen Tiguan.

Ранее в компании сообщили, что новинка получит оцинкованный кузов, а в список оборудования войдут система курсовой устойчивости, бесключевой доступ в салон, двухзонный климат-контроль, система помощи при спуске и на подъеме, а также электромеханический стояночный тормоз.

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В России китайская марка представлена тремя моделями: CS35, CS35 Plus и CS75. За 11 месяцев текущего года в России было продано 2186 новых автомобилей Changan, что на 46 процентов больше, чем за аналогичный период 2018 года.

По собственной информации «Мотора», наибольшей популярностью в стране пользуется CS35 Plus: с января по ноябрь эта модель разошлась в количестве 958 экземпляров.