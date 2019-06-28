717-сильный Dodge Charger SRT Hellcat стал шире и быстрее

Седан Dodge Charger SRT Hellcat Widebody будет отличаться дизайном: новые передние и задние кузовные панели с интегрированными расширителями колесных арок сделают внешность более агрессивной и прибавят к ширине дополнительные 89 миллиметров. Колеса размером 20 дюймов обуют в покрышки Pirelli P Zero размерностью 305/35.
Вдобавок частью Widebody Package станут тормоза Brembo с шестипоршневыми передними суппортами и двусоставными роторами, жесткие пружины, утолщенные стабилизаторы, а также адаптивные трехрежимные амортизаторы Bilstein с уникальными настройками демпфирования для улучшения характеристик работы на обычных дорогах и дрэг-стрипах. Все это положительно сказалось на скорости прохождения тестовой трассы, отмечают в Dodge: на отрезке протяженностью 3,38 километра Charger SRT Hellcat Widebody быстрее предшественника на 2,1 секунды, Charger Scat Pack Widebody — на 1,3 секунды.
При этом под капотом Dodge Charger SRT Hellcat Widebodу по-прежнему установлен 717-сильный HEMI V8, совмещенный с восьмидиапазонным «автоматом» TorqueFlite. Отметки 60 миль в час (97 километров в час) седан достигает через 3,6 секунды. Четверть мили автомобиль проходит за 10,96 секунды. Charger Scat Pack Widebody оснащен 6,4-литровым двигателем V8, отдача которого составляет 492 лошадиные силы и 644 Нм момента. Разгон до 60 миль в час у такой машины занимает 4,3 секунды, а четверть мили она «пролетает» за 12,4 секунды.
Новинка появится в салонах американских дилеров марки лишь в начале 2020 года, а заказы начнут принимать уже осенью 2019-го.