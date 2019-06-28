Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
12:08

717-сильный Dodge Charger SRT Hellcat стал шире и быстрее

Для седана предложен пакет дооснащения Widebody с уникальными калибровками подвески и мощными тормозами

Марка Dodge представила пакет дооснащения для 717-сильного седана Charger SRT Hellcat и более спокойной модификации Charger R/T Scat Pack. Набор Widebody Package предусматривает установку расширенных кузовных панелей, более цепких покрышек и мощных тормозов Brembo.
Загрузка...

Седан Dodge Charger SRT Hellcat Widebody будет отличаться дизайном: новые передние и задние кузовные панели с интегрированными расширителями колесных арок сделают внешность более агрессивной и прибавят к ширине дополнительные 89 миллиметров. Колеса размером 20 дюймов обуют в покрышки Pirelli P Zero размерностью 305/35.

Вдобавок частью Widebody Package станут тормоза Brembo с шестипоршневыми передними суппортами и двусоставными роторами, жесткие пружины, утолщенные стабилизаторы, а также адаптивные трехрежимные амортизаторы Bilstein с уникальными настройками демпфирования для улучшения характеристик работы на обычных дорогах и дрэг-стрипах. Все это положительно сказалось на скорости прохождения тестовой трассы, отмечают в Dodge: на отрезке протяженностью 3,38 километра Charger SRT Hellcat Widebody быстрее предшественника на 2,1 секунды, Charger Scat Pack Widebody — на 1,3 секунды.

>
Reload
1 / 15
Загрузка...

При этом под капотом Dodge Charger SRT Hellcat Widebodу по-прежнему установлен 717-сильный HEMI V8, совмещенный с восьмидиапазонным «автоматом» TorqueFlite. Отметки 60 миль в час (97 километров в час) седан достигает через 3,6 секунды. Четверть мили автомобиль проходит за 10,96 секунды. Charger Scat Pack Widebody оснащен 6,4-литровым двигателем V8, отдача которого составляет 492 лошадиные силы и 644 Нм момента. Разгон до 60 миль в час у такой машины занимает 4,3 секунды, а четверть мили она «пролетает» за 12,4 секунды.

Новинка появится в салонах американских дилеров марки лишь в начале 2020 года, а заказы начнут принимать уже осенью 2019-го.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...