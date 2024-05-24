Новую дешевую Lada сфотографировали рядом с Largus

Новую дешевую Lada сфотографировали рядом с LargusДебют «бюджетника» обещали провести в июне, но до старта продаж еще далеко
Длина Lada Granta в кузове седан — 4,27 метра, Vesta — 4,44 метра. При этом новинка выглядит довольно скромно рядом с Lada Largus Cross, длина ширина и высота которого — 4,5, 1,75 и 1,68 метра соответственно.
Lada Iskra, которая должна стать заменой нынешнего «бюджетника» Granta, построена на переработанной французской платформе CMF-B-LS с импортозамещенными деталями. Каркас частично унифицирован с оным от Renault Logan образца 2020 года.
В семейство войдут седан, универсал и его кросс-версия с более крупными колесами. Внешность модели c фирменным X-образным мотивом уже раскрыта благодаря патентам. Оборудование должно быть более современным, чем у «Гранты».
Двигатели возьмут из нынешней линейки АвтоВАЗа: на старте ожидается 90-сильный 1.6. В «дорогих» комплектациях могут появиться шестиступенчатая механическая коробка и вариатор китайского происхождения.
В разработку нового семейства АвтоВАЗ вложил около 37 миллиардов рублей. Тестовая сборка уже идет, однако в серию Iskra пойдет только в следующем году.