Новую дешевую Lada сфотографировали рядом с Largus

В семейство войдут седан, универсал и его кросс-версия с более крупными колесами. Внешность модели c фирменным X-образным мотивом уже раскрыта благодаря патентам. Оборудование должно быть более современным, чем у «Гранты».

Двигатели возьмут из нынешней линейки АвтоВАЗа: на старте ожидается 90-сильный 1.6. В «дорогих» комплектациях могут появиться шестиступенчатая механическая коробка и вариатор китайского происхождения.