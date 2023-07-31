АвтоВАЗ будет выпускать больше дешевых Lada

На сегодняшний день самой доступной моделью АвтоВАЗ является Lada Granta. Цены на седан начинаются от 692 300 рублей, лифтбек стоит от 722 300 рублей, хэтчбек — от 778 500 рублей, Сross-версия — от 837 900 рублей, а спортивный Drive Active — от 827 900 рублей. АвтоВАЗ увеличит объемы производства самых дешевых версий Lada Granta — судя по тому, что Соколов упоминает ценовую планку до 700 тысяч рублей, речь идет о седане.

При этом глава АвтоВАЗа отмечает рост давления со стороны глобальных поставщиков: они отказываются экспортировать простейшие компоненты, которые даже не находятся в действующих санкционных списках. «Мы принимаем непростые, но эффективные решения и таким образом обеспечиваем наш рынок отечественными, надежными, высоколокализованными и самое главное бюджетными автомобилями», — подчеркнул он.