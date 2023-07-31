АвтоВАЗ будет выпускать больше дешевых Lada

АвтоВАЗ будет выпускать больше дешевых LadaОтечественный автопроизводитель увеличит объемы производства автомобилей с ценой в пределах 700 тысяч рублей
На российском рынке увеличится количество новых автомобилей Lada дешевле миллиона рублей. О намерении увеличить объемы выпуска самых доступных модификаций моделей Lada рассказал РИА «Новости» глава АвтоВАЗа Максим Соколов. Он заявил, что цены на такие машины не вырастут и «останутся в пределах 700 тысяч рублей». «Наши клиенты тоже ориентированы на покупку недорогих автомобилей, и надо им такую возможность предоставить», — добавил он.
На сегодняшний день самой доступной моделью АвтоВАЗ является Lada Granta. Цены на седан начинаются от 692 300 рублей, лифтбек стоит от 722 300 рублей, хэтчбек — от 778 500 рублей, Сross-версия — от 837 900 рублей, а спортивный Drive Active — от 827 900 рублей. АвтоВАЗ увеличит объемы производства самых дешевых версий Lada Granta — судя по тому, что Соколов упоминает ценовую планку до 700 тысяч рублей, речь идет о седане.
При этом глава АвтоВАЗа отмечает рост давления со стороны глобальных поставщиков: они отказываются экспортировать простейшие компоненты, которые даже не находятся в действующих санкционных списках. «Мы принимаем непростые, но эффективные решения и таким образом обеспечиваем наш рынок отечественными, надежными, высоколокализованными и самое главное бюджетными автомобилями», — подчеркнул он.
АвтоВАЗ намерен предпринять все возможные действия для того, чтобы сохранить актуальные цены на модели Lada и не повышать их. «Чудес, конечно, не бывает, и вопрос не только в инфляционном росте цен, а в первую очередь курсовом, но тем не менее на данный момент мы делаем все возможное, чтобы минимизировать это влияние», — цитирует Соколова РИА «Новости».