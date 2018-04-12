Ford показал, как выглядит самый дешевый новый Focus

Компания Ford опубликовала фотографии самого доступного варианта хэтчбека Focus нового поколения – в базовой комплектации Trend. В Германии цены на такой автомобиль будут начинаться от 18,7 тысячи евро (1,4 миллиона рублей по текущему курсу). Топовый вариант Titanium стоит от 25,2 тысячи евро, а с максимальным количеством опций стоимость доходит почти до 40 тысяч евро.

Базовый «Фокус» предлагается только литровым двигателем EcoBoost мощностью 85 лошадиных сил и шестиступенчатой коробкой передач. В оснащение версии Trend входит кондиционер, электростеклоподъемники, а также аудиосистема с небольшим цветным экранчиком и Bluetooth.

При этом у машины нет противотуманных фар, установлены галогеновые фары и 16-дюймовые «штамповки» с колпаками. Литые диски обойдутся в дополнительные 750 евро, климат-контроль в 300 евро, а светодиодные фары в 1150 евро.

Новый «Фокус» дебютировал в начале апреля. Модель перешла на новую платформу, стала легче и просторнее, а также получила восьмидиапазонный «автомат», «вседорожную» модификацию Active с увеличенным дорожным просветом и роскошную версию Vignale.

Когда модель доберется до России, пока не уточняется.

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