Чем разочаровал Dongfeng Huge: 5 недостатков кроссовера, о которых молчат дилеры

Так, несмотря на просторный салон, у автомобиля есть слабые места, которые стоит учитывать при выборе. Huge потяжелее своего собрата Mage, поэтому тот же 1,5-литровый турбомотор мощностью 197 л.с. обеспечивает более сдержанную динамику: автомобиль не рвет с места и ускоряется напористо, но степенно и интеллигентно, что может не понравиться любителям активной езды.

При тестировании интерьера эксперты обратили внимание, что второму ряду сидений не хватает обогрева — для российских климатических условий это существенный недостаток, особенно учитывая, что автомобиль позиционируется как семейный. Хотя в оснащение входит зимний пакет, он включает лишь обогрев форсунок омывателей, руля и передних сидений, а полноценного зимнего комфорта для всех пассажиров нет.

Передние сиденья обтянуты экокожей, на ощупь напоминающей наппу, однако это все же искусственный материал, который уступает натуральной коже по долговечности и премиальности ощущений. Экстерьер кроссовера выполнен в более сдержанном и классическом стиле, что может не понравиться тем, кто ищет современный и яркий дизайн.

Модель предлагается всего в четырех цветах: белом, темно-синем, черном и сером с черной крышей, при этом за последнюю комбинацию необходимо доплатить 30 тысяч рублей.

Хотя производитель заявляет средний расход в 7,7 л/100 км, в реальных условиях, включая пробки и загородные трассы, расход составил 8,7 л/100 км — разница в 1 литр может быть существенной при интенсивной эксплуатации.

Таким образом, Dongfeng Huge — это практичный и просторный автомобиль, но он не лишен недостатков, которые могут оказаться критичными для некоторых категорий водителей.