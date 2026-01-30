Чемпионат мира по ралли вернётся впервые с прошлого века

Если поездка окажется успешной, американский этап может быть включён в календарь WRC уже в 2027 году. Это станет первым заездом чемпионата в США с 1988 года. Делегаты изучат инфраструктуру в штатах Кентукки и Теннесси, где есть подходящие малонаселённые грунтовые дороги, а также встретятся с местным раллийным сообществом.

Президент FIA Мохаммед Бен Сулайем назвал США важнейшей возможностью для развития WRC. По одной из версий, интерес к этому рынку подогрел рост популярности «Формулы-1» в Америке.

Ранее на продажу выставили модель Volkswagen, которую никто не видел в России.