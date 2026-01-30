Опубликовано 30 января 2026, 17:071 мин.
Чемпионат мира по ралли вернётся впервые с прошлого века
Чемпионат мира может вернуться в США впервые с 1980-х годов. Международная автомобильная федерация (FIA) официально подтвердила планы по возвращению чемпионата мира по ралли (WRC) в США. Для этого в июне в Северную Америку отправится инспекционная делегация.
© Ford
Если поездка окажется успешной, американский этап может быть включён в календарь WRC уже в 2027 году. Это станет первым заездом чемпионата в США с 1988 года. Делегаты изучат инфраструктуру в штатах Кентукки и Теннесси, где есть подходящие малонаселённые грунтовые дороги, а также встретятся с местным раллийным сообществом.
Президент FIA Мохаммед Бен Сулайем назвал США важнейшей возможностью для развития WRC. По одной из версий, интерес к этому рынку подогрел рост популярности «Формулы-1» в Америке.
Ранее на продажу выставили модель Volkswagen, которую никто не видел в России.