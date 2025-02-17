Ожидаемый в России седан Chery Arrizo 8 Pro: официальные фото

В салоне всё иначе: поменялись дверные карты, крой кресел, передняя панель, экраны медиасистемы и приборов, а также «горячие» клавиши. Во многом скопирован гибридный Fulwin A8L, но есть и свои особенности. Также в России ожидается Arrizo 8 Pro с 2,0-литровым двигателем — в Китае такой агрегат есть давно, причём доступны даже связки с классическим 8-ступенчатым автоматом.