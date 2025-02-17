Ожидаемый в России седан Chery Arrizo 8 Pro: официальные фото

Ожидаемый в России седан Chery Arrizo 8 Pro: официальные фотоЧетырёхдверку ждёт рестайлинг с заменой интерьера и экстерьера
Директор российского офиса Chery Дмитрий Максимов неделю назад намекнул на скорое появление обновленного Arrizo 8 Pro в нашей стране. Однако внешность бизнес-седана может преподнести сюрприз: судя по официальным снимкам Chery из Китая, дизайн будет другим! «Безрамочная» решётка радиатора, фары с пунктиром сверху, передние двери и крылья без накладок — всё это отличается от актуальной «восьмёрки».
В салоне всё иначе: поменялись дверные карты, крой кресел, передняя панель, экраны медиасистемы и приборов, а также «горячие» клавиши. Во многом скопирован гибридный Fulwin A8L, но есть и свои особенности. Также в России ожидается Arrizo 8 Pro с 2,0-литровым двигателем — в Китае такой агрегат есть давно, причём доступны даже связки с классическим 8-ступенчатым автоматом.
На домашнем рынке Chery Arrizo 8 Pro может появиться весной. До экспортных поставок дело вряд ли дойдёт до лета, хотя возможны сюрпризы. Дореформенный Arrizo 8 стоит в России от 2,9 до 3,33 миллиона рублей и доступен с 1,6-литровым турбомотором и «роботом».