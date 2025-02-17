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Опубликовано 17 февраля 2025, 23:59
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Ожидаемый в России седан Chery Arrizo 8 Pro: официальные фото

Четырёхдверку ждёт рестайлинг с заменой интерьера и экстерьера
Ожидаемый в России седан Chery Arrizo 8 Pro: официальные фото. В Китае обнародовали снимки негибридной версии 2025 года. Такой бизнес-седан назовут Chery Arrizo 8 Pro, и во многом он скопирует бензин-электрический Fulwin A8L. Изменений много: другие фары, решётка радиатора, бампер, передние крылья и двери. Также заново нарисован салон: от предшественника унаследован только руль и центральный тоннель. Информации о технике нет.
Ожидаемый в России седан Chery Arrizo 8 Pro: официальные фото
© Chery
Сергей Ильин
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Директор российского офиса Chery Дмитрий Максимов неделю назад намекнул на скорое появление обновленного Arrizo 8 Pro в нашей стране. Однако внешность бизнес-седана может преподнести сюрприз: судя по официальным снимкам Chery из Китая, дизайн будет другим! «Безрамочная» решётка радиатора, фары с пунктиром сверху, передние двери и крылья без накладок — всё это отличается от актуальной «восьмёрки».

Ожидаемый в России седан Chery Arrizo 8 Pro: официальные фото

© Chery

В салоне всё иначе: поменялись дверные карты, крой кресел, передняя панель, экраны медиасистемы и приборов, а также «горячие» клавиши. Во многом скопирован гибридный Fulwin A8L, но есть и свои особенности. Также в России ожидается Arrizo 8 Pro с 2,0-литровым двигателем — в Китае такой агрегат есть давно, причём доступны даже связки с классическим 8-ступенчатым автоматом.

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На домашнем рынке Chery Arrizo 8 Pro может появиться весной. До экспортных поставок дело вряд ли дойдёт до лета, хотя возможны сюрпризы. Дореформенный Arrizo 8 стоит в России от 2,9 до 3,33 миллиона рублей и доступен с 1,6-литровым турбомотором и «роботом».

Источник:Autohome.com.cn
Автор:Сергей Ильин