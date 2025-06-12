Фотофакт: российская полиция закупила бизнес-седаны Chery

Chery Arrizo 8 не выпускается в России, однако эта модель стала очень популярной у государственных структур. В столице такие бизнес-седаны есть у МЧС и Росгвардии, но на балансе полиции «восьмёрки» замечены не были. В Донецкой Народной Республике не в первый раз берут для нужд ДПС нетипичную продукцию Chery: в прошлом году автопарк пополнили Omoda S5.