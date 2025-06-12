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Опубликовано 12 июня 2025, 16:32
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Фотофакт: российская полиция закупила бизнес-седаны Chery

Китайские автомобили заступили на службу в новых регионах
Фотофакт: российская полиция закупила бизнес-седаны Chery. На профильных сайтах появились снимки Arrizo 8 с синими номерами типа 20 с кодом «80», ливреей МВД и красно-синими спецсигналами. По информации «Мотора», в Донецкой Народной Республике на балансе полиции как минимум четыре бизнес-седана Chery 2023 года выпуска. Судя по панорамной крыше с люком и 18-дюймовым дискам, речь идёт о топ-комплектации Ultra, которая сейчас стоит 3,2 миллиона рублей.
Фотофакт: российская полиция закупила бизнес-седаны Chery
© platesmania.com / Timyp
Редакция «Мотора»
Редакция «Мотора»

Chery Arrizo 8 не выпускается в России, однако эта модель стала очень популярной у государственных структур. В столице такие бизнес-седаны есть у МЧС и Росгвардии, но на балансе полиции «восьмёрки» замечены не были. В Донецкой Народной Республике не в первый раз берут для нужд ДПС нетипичную продукцию Chery: в прошлом году автопарк пополнили Omoda S5.

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Поскольку по госзакупкам прошли машины 2023 года выпуска из ранних партий, заказчик мог получить солидные скидки. У всех Chery Arrizo 8 турбомотор 1.6 (186 л.с., 275 Нм) в связке с 7-ступенчатым преселективным «роботом». Сейчас российские дилеры продают бизнес-седаны с дефорсированным до 150 лошадиных сил турбомотором, а в Китае модель недавно пережила рестайлинг.

Мало кто знает, что автомобили Chery для нужд ДПС в России уже закупали. Во второй половине 2000-х в Белгороде и Тюмени у правоохранительных органов появились Chery Amulet российского производства, но популярными китайские копии SEAT Toledo не стали.

Автор:Редакция «Мотора»
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#Полиция
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