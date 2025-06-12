Фотофакт: российская полиция закупила бизнес-седаны Chery

Фотофакт: российская полиция закупила бизнес-седаны CheryКитайские автомобили заступили на службу в новых регионах
Chery Arrizo 8 не выпускается в России, однако эта модель стала очень популярной у государственных структур. В столице такие бизнес-седаны есть у МЧС и Росгвардии, но на балансе полиции «восьмёрки» замечены не были. В Донецкой Народной Республике не в первый раз берут для нужд ДПС нетипичную продукцию Chery: в прошлом году автопарк пополнили Omoda S5.
Поскольку по госзакупкам прошли машины 2023 года выпуска из ранних партий, заказчик мог получить солидные скидки. У всех Chery Arrizo 8 турбомотор 1.6 (186 л.с., 275 Нм) в связке с 7-ступенчатым преселективным «роботом». Сейчас российские дилеры продают бизнес-седаны с дефорсированным до 150 лошадиных сил турбомотором, а в Китае модель недавно пережила рестайлинг.
Мало кто знает, что автомобили Chery для нужд ДПС в России уже закупали. Во второй половине 2000-х в Белгороде и Тюмени у правоохранительных органов появились Chery Amulet российского производства, но популярными китайские копии SEAT Toledo не стали.