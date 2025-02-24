Chery добавит автопилот даже самым дешевым автомобилям

Система автономного управления работает на чипе Qualcomm 8620. Помимо автопилота Highway NOA (Navigate on Autopilot), чип поддерживает и систему автономной парковки с функцией запоминания часто совершаемых маневров. То есть, самые доступные модели Chery получат по крайней мере две продвинутые системы.

Такой шаг — ответ Chery на решение концерна BYD оснастить все модели автопилотом «Глаз Бога» с разной аппаратной начинкой и производительностью. Самый дешевый BYD, который получит такую систему, — Seagull стоимостью от 69,8 тысячи юаней (около 840 тысяч рублей). Возможно, торговые войны в Китае вынудят и других производителей пойти на аналогичные меры для привлечения клиентов.