Премиальный кроссовер от Chery доберется до России в 2020 году

Exeed (производное от английского «exceed» – «превзойти») – не название модели, а суббренд, основанный Chery. На сегодняшний день линейка включает кроссовер TX и и его лонг-версию TXL, которые дебютировали на автосалоне в Шанхае. Первым иностранным рынком для модели стали Объединенные Арабские Эмираты, где Chery уже запустила рекламную кампанию.