Премиальный кроссовер от Chery доберется до России в 2020 году

Exeed (производное от английского «exceed» – «превзойти») – не название модели, а суббренд, основанный Chery. На сегодняшний день линейка включает кроссовер TX и и его лонг-версию TXL, которые дебютировали на автосалоне в Шанхае. Первым иностранным рынком для модели стали Объединенные Арабские Эмираты, где Chery уже запустила рекламную кампанию.
В России Chery сертифицирует автомобиль, который привезли в конце весны в Москву для демонстрации дилерам – процедура уже запущена. Он получил богатый набор оборудования, который включает светодиодные фары, мультимедийную систему с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, систему распознания голоса, доступ к Сети, панорамную крышу и автоматическую фоновую подсветку салона.
По габаритам Exeed TX схож с Nissan X-Trail и оснащен 190-сильным бензиновым мотором объемом 1,6 литра в сочетании с семиступенчатым «роботом», передним либо полным приводом.