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13:24

Премиальный кроссовер от Chery доберется до России в 2020 году

Новинка будет продаваться под названием Exeed

Китайская компания Chery намерена вывести на российский рынок премиум-кроссовер Exeed, разработанный совместно с Jaguar Land Rover. Как минимум один автомобиль уже ввезли в страну, чтобы показать дилерам. Продажи, как ожидается, начнутся в 2020 году.
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Exeed (производное от английского «exceed» «превзойти») – не название модели, а суббренд, основанный Chery. На сегодняшний день линейка включает кроссовер TX и и его лонг-версию TXL, которые дебютировали на автосалоне в Шанхае. Первым иностранным рынком для модели стали Объединенные Арабские Эмираты, где Chery уже запустила рекламную кампанию.

В России Chery сертифицирует автомобиль, который привезли в конце весны в Москву для демонстрации дилерам процедура уже запущена. Он получил богатый набор оборудования, который включает светодиодные фары, мультимедийную систему с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, систему распознания голоса, доступ к Сети, панорамную крышу и автоматическую фоновую подсветку салона.

По габаритам Exeed TX схож с Nissan X-Trail и оснащен 190-сильным бензиновым мотором объемом 1,6 литра в сочетании с семиступенчатым «роботом», передним либо полным приводом.

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