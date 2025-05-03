Chery переименует один из брендов, чтобы избежать конфликта с Apple

Американский IT-гигант не справился с автомобилем, но застолбил марку

Chery переименует один из брендов, чтобы избежать конфликта с Apple. Autocar выяснил, что линейка iCar будет называться иначе за пределами Китая. Причина прозаична: Chery хочет избежать юридических конфликтов с Apple, которая первой запатентовала товарный знак iCar, хотя сам проект электромобиля закрыли год назад. В Китае iCar останется, а на внешних рынках автомобили назовут iCaur. В Великобритании продажи начнутся с модели V23.