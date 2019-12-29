Самый компактный кроссовер Chery перешёл на новый двигатель и вариатор

Замена силового агрегата на китайском рынке обусловлена адаптацией под местные экологические нормы: новый «атмосферник» 1.5 мощностью 116 лошадиных сил (крутящий момент 143 Нм) удовлетворяет стандарту China VI (аналог Euro-VI). По сравнению со старой рядной «четвёркой» того же объёма прибавка в мощности составила 10 лошадиных сил, в крутящем моменте — 8 Нм. Архаичный четырёхступенчатый «автомат» уступил место вариатору.
Интерьер обновлённого Chery Tiggo 3x, фото — autohome.com.cn
Другие особенности обновлённого Tiggo 3x — переход с гидроусилителя руля на электроусилитель, изменение размерности шин базовых кроссоверов на 195/65 R15, а также появление в списке стандартного оснащения системы контроля давления в шинах и климат-контроля.
Кроме того, самый доступный кроссовер Chery теперь можно доукомплектовать кожаным салоном, 8-дюймовым экраном мультимедиасистемы с выводом изображения с камеры заднего вида и диодной оптикой с функцией автоматической коррекции фар. Топ-версия будет выделяться ярко-красными тормозными суппортами и чёрными 17-дюймовыми колёсными дисками.
В Китае продажи модернизированного Tiggo 3x уже стартовали. Цена базовой версии с 5-ступенчатой «механикой» после обновления не изменилась и составляет 49 900 юаней (около 443 тысяч рублей), комплектации с вариатором подорожали на 5000 юаней (около 44 тысяч рублей) и теперь оцениваются в 59 900 юаней (531 тысяча рублей). За максимально оснащённые кроссоверы просят 66 900 юаней (около 593 тысяч рублей).
В России продажи Tiggo 2 падают: во втором полугодии дилеры Chery продали всего несколько машин. Однако на официальном сайте марки в России модель до сих пор доступна к заказу: базовый кроссовер оценён в 750 тысяч рублей, топ-версия с «автоматом» дороже на 100 тысяч рублей. Не исключено, что обновлённый вседорожник выйдет на наш рынок в 2020 году.