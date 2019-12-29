Самый компактный кроссовер Chery перешёл на новый двигатель и вариатор

Другие особенности обновлённого Tiggo 3x — переход с гидроусилителя руля на электроусилитель, изменение размерности шин базовых кроссоверов на 195/65 R15, а также появление в списке стандартного оснащения системы контроля давления в шинах и климат-контроля.

Кроме того, самый доступный кроссовер Chery теперь можно доукомплектовать кожаным салоном, 8-дюймовым экраном мультимедиасистемы с выводом изображения с камеры заднего вида и диодной оптикой с функцией автоматической коррекции фар. Топ-версия будет выделяться ярко-красными тормозными суппортами и чёрными 17-дюймовыми колёсными дисками.